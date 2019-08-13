В «ЛНР»: Местная жительница показала улицы Алчевска (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям территории Луганской области Елена показала, как сегодня выглядят центральные улицы Алчевска. Кадрами она поделилась в социальной сети.

Женщина прогулялась от центральной автостанции через мост к кинотеатру «Металлург». «Он уже много лет стоит в таком заброшенном состоянии, реставрировать не за что. Под стенами ходить опасно», – говорит Елена.

«Алчевск – это ему вернули старое название. В советское время он назывался Коммунарск. Симпатичные остановочки, магазинчики, чисто везде», – комментирует автор кадров.

Она также показала, как выглядит вход на спортивный стадион «Сталь», старые архитектурные дома, здание музыкальной школы и местный рынок. «В Алчевске даже троллейбусы ездят», – отметила Елена.

Жительница неподконтрольной украинским властям территории Луганской области также показала, как сегодня выглядит центральная автостанция Алчевска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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