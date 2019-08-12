Была попытка самоубийства: Медик-волонтер рассказала о ПТСР и реабилитации ветеранов войны. Новости

В Украине статистика самоубийств именно среди ветеранов боевых действий на Донбассе не ведется, а вернувшимся с войны необходима не только физическая, но и серьезная психологическая реабилитация. Об этом рассказала волонтер-медик, командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.

Яна Зинкевич почти с первых дней войны на Донбассе находилась в зоне АТО. Она спасла более 250 украинских бойцов, воевавших на передовой. В 2014 году создала и возглавила медицинский батальон «Госпитальеры». Эта волонтерская организация занимается оказанием первой медицинской и домедицинской помощи, эвакуацией раненых украинских воинов из самых «горячих» участков фронта.

5 декабря 2015 года Яна попала в ДТП. Автомобиль, в котором она находилась, слетел в кювет и несколько раз перевернулся. Яна получила переломы ключицы, 7 ребер и позвоночника, но смогла пройти реабилитацию и даже стать мамой.

«В 2016-2017 годах, после моего вынужденного перерыва на фронте, поскольку я получила травмы и не могла уже быть на фронте, так вышло, что у меня было диагностировано ПТСР – постравматическое стрессовое расстройство. Тогда у меня были очень серьезные психологические проблемы. В том числе у меня была попытка самоубийства. Как вы понимаете, она не удалась. Фактически никто из моего окружения, даже близкого, не знали, что происходит, что была попытка самоубийства», – говорит Яна.

«Мне понадобилось около 1,5 года для того, чтобы прийти в себя, чтобы обратиться за помощью, в том числе медикаментозной, потому что ПТСР – это заболевание, которое необходимо лечить. Это не просто психологические проблемы, которые можно решить с психологом, с психотерапевтом, а это именно то заболевание, для которого нужны антидепрессанты и другие лекарственные средства», – рассказала она.

Волонтер подчеркнула, что в Украине сейчас нет никакой комплексной помощи в реабилитации, которая бы оказывалась вернувшимся ветеранам войны на Донбассе. «Эта проблема есть еще на этапе отбора. Именно на этапе отбора уже необходимо работать психологу с будущим военнослужащим. Эта работа ведется, но недостаточно. Это первый этап. Второй этап – уже на моменте пребывания на фронте: поддержка подразделения, особенно, если есть раненые или погибшие в подразделении. Третий, наверное, самый важный этап – это возвращение человека к мирной жизни… Нужна помощь. Нужно увеличить количество людей, которые работают с нашими ветеранами. Нужно создавать центры [реабилитации]», – считает Яна.

«Когда я вынужденно вернулась к мирной жизни, я не воспринимала людей, у меня было острое восприятие резких звуков, были определенные параноидальные вещи. Очень сложно это пережить самостоятельно», – поделилась пережитым доброволец.

В 2019 году Яна Зинкевич прошла в Верховную Раду Украины по списку одной из политических партий. Теперь она намерена защищать права ветеранов войны на законодательном уровне в парламенте.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством. По данным на октябрь 2018 года главный военный прокурор Украины заявлял, что за 4 года боевых действий из 2 700 небоевых потерь 891 случай – болезни, а 615 – самоубийства, в том числе в зоне ООС – 282.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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