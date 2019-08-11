От поющего автобуса до «жлобства»: В Мариуполе завершается музыкальный фестиваль «MRPL City-2019» (Фото). Новости

Сегодня, 11 августа, в заключительный день музыкального фестиваля «MRPL City-2019», который проходит в Мариуполе, выступит украинская группа с донбасскими корнями Bahroma, а также «Агонь». Гости мероприятия ждут и российскую рейв-группу Little Big и белорусскую рок-группу «Ляпис 98». Также сегодня выступят Pianoбой, Jerry Heil. А на электронной сцене Sigma музыка будет играть до самого утра.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», на территории феста царит расслабленно-приподнятая атмосфера. Кто-то то купается в Азовским море, кто-то то в ожидании выступления любимых артистов бродит возле сцен, кто-то то просто отдыхает, раскачиваясь в гамаке. По сравнению с первым днем очереди на входе на территорию «MRPL City-2019» стали меньше.

И организация, и качество мероприятия у большинства гостей вызывает положительный отклик. «Все на уровне! По сравнению с прошлым годом все гораздо лучше организовано. И качество исполнения гораздо лучше. Хорошо и то, что в этом году проживающим в кемпинге разрешают проносить воду», – поделился с «Донецкими новостями» Олег, приехавший на фестиваль из Запорожья.

Отмечают плюсы и организации транспортной логистики: автобусы перевозят от остановки «ДЮИ» до места проведения фестиваля (пляж «Песчаный») с интервалом в 2-3 минуты. «Никакой давки, все спокойно. Мы вчера с детьми ночью после выступления "Аквариума" уезжали – прекрасно доехали, довольно быстро. От "ДЮИ" в каждый район города идут троллейбусы всю ночь. Каждые 10 минут. Так что мы доехали домой довольно быстро. А пока ехали в троллейбусе, все пели. Такое у всех было замечательное настроение. Такой у нас был поющий троллейбус», – рассказала мариупольчанка Тамара.

Впрочем, некоторые гости отмечали и недостатки. Главные – невозможность проходить на территорию со своими напитками и высокая цена в зоне фуд-корта. «Очень высокие цены и очень маленький ассортимент! Не говорю уже о еде, хотя приходится ходить тут полуголодными. Но как по такой жаре обойтись без воды? Со своей не пускают, а здесь самое дешевое – 30 грн за пол-литровую бутылку воды. Это самое настоящее жлобство! Если не разрешают со своими продуктами и напитками, то сделали бы какую-то то бюджетную зону фуд-корта. Не у всех есть возможность покупать по такой цене. Многие за билеты последние деньги выложили», – возмущается жительница Мариуполя Ирина.

Немного о «фестивальных» ценах:

пицца, 30 см – 180 грн;

блины с начинкой, 1 шт. – 70 грн;

чебуреки, 3 шт. – 90 грн;

шаурма – 130 грн;

хот-дог – 75 грн;

бургер – 160 – 250 грн;

шашлык, свинина, 1 кг – 850 грн.

Другая жительница столицы Приазовья не довольна тем, что нельзя иным лицам передавать свои ленты-билеты. «Билет можно купить только на 3 дня фестиваля. На один день – нельзя. И нельзя никому свой билет передать! Почему так? Лично для меня 3 дня на фестивале – это много. Почему я не могу поделить свое пребывание с подругой? Половина – я, половина – она. Нам бы вышло дешевле. Думаю, не одна я так считаю», –заявила женщина.

К слову, на последний фестивальный день билет можно приобрести. Стоимость его – 500 грн.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, городской казне проведение фестиваля в этом году обошлось в 3 млн грн. Остальную сумму предоставили спонсоры. Бойченко также отметил, что в следующе году фестиваль городу обойдется бесплатно, поскольку с каждым годом прибавляется все больше спонсоров и меценатов.

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