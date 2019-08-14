Гуцулка: История переселенки из Макеевки, пережившей плен «ДНР» (Фото)

Переселенка из неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Анна Сергеева сейчас живет в Киеве. Последнее, что с ней случилось в родном городе – она попала в плен к незаконным вооруженным формированиям (НВФ) за активную проукраинскую позицию.

«В плену я была уверена, что не выйду оттуда, что меня убьют. Тогда я даже не могла предположить, что еще раз стану мамой. В плену я оказалась в связи с тем, что не могла спокойно смотреть на происходящее дома. Мы выходили на Майдан (в Донецке и Киеве, – прим. ред.), помогали военным, устраивали проукраинские митинги в поддержку целостности Украины», – рассказывает Анна.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

По ее словам, в плен к НВФ она попала утром 27 мая 2014 года. Ее забрали из дома 7 вооруженных человек в российской форме с нашивками «Русской православной армии».

«У меня дома нашли большой украинский флаг. Они сообщили, что с 11 мая 2014 года, после "референдума", это уже не Украина, это "ДНР". Здесь действуют другие правила, здесь запрещена украинская символика, за ее хранение предусмотрено наказание. И вывели с заломанными руками и флагом, который находился у меня дома. Они его разорвали и завязали им мне глаза», – вспоминает макеевчанка.

«Я не знала, как зовут человека, который проводил допрос и издевался надо мной. Он влетел в комнату и большим каменным кулаком ударил меня по лицу в район правой скулы, я ударилась головой об стену. Это были хорошо поставленные удары, которые могли бы свалить крупного мужчину», – продолжила она.

В плену «ДНР» ее пытали. «В основном бил в голову и по корпусу кулаками. Вышел, вернулся в комнату с наручниками, бил наручниками по рукам, по коленям, нанес мне несколько ножевых ранений, шрамы от которых остались, в том числе до кости срезал на пальце мясо. Было очень больно. Были угрозы, что меня убьют через изнасилование или отрежут голову. Я понимала, что вряд ли выйду живой из этого помещения. Мой мучитель, наверное, желая показать, что он меня сломил, угрожая оружием, потребовал, чтоб я своей кровью написала на стене "Люблю Донбасс". Я написала это. Мне казалось это каким-то сюрреализмом. По поводу флага, который нашли у меня дома, меня еще пытались им накормить. Потом он весь в крови валялся на полу в подвале. Это было ужасно. Я вытирала кровь флагом», – говорит Анна.

После освобождения из плена переселенка столкнулась с множеством проблем с трудоустройством, жильем и финансовыми трудностями. «Самое тяжелое было, когда прошла эйфория. Когда наваливается понимание, что тебе некуда возвращаться, вообще не хочется ничего делать. Так как людей, побывавших в плену, по факту на государственном уровне не существует, то и помощи тоже нет. Большая часть людей, побывавших в плену, это люди, поддержавшие украинскую сторону, проживавшие на оккупированной территории, которые не могут вернуться туда и не владеют каким-либо жильем на подконтрольной Украине территории», – отметила макеевчанка.

«Они вынуждены начинать все сначала, но не чистыми, как новорожденные, а с тяжким бременем, тяжелыми воспоминаниями и часто с поломанным здоровьем. Во многом жизнь после плена – это еще большее испытание, чем сам плен. Если бы не было работы с психологом, я бы, наверное, после первых моментов паники что-нибудь с собой бы сделала», – добавила Анна.

Женщина начала вести дневник, в который записывала свои впечатления, а после получила грант на его издание. Книгу, изданную в виде блокнота, назвала «Дневник дончанки / гуцулки». В нее вошли не только ее история, но и истории других людей.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

Анна Сергеева создала творческое объединение по реабилитации переселенцев с помощью арт-терапии.

Фото: скриншот видео ТК «5 канал»

«Когда я занимаюсь рисованием, какие-то тревоги уходят и мир кажется более красочным, и находятся какие-то выходы из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Я работаю с терапией искусством – помогаю лечить души и делюсь конкретно тем опытом, который мне помог, а значит может помочь и другим людям», – уверена Анна.

«Человеку предлагаются разные методики, и он выбирает ту, которая для него подходит, чтобы он научился жить со своей болью, со своим опытом и переплавил его на что-то другое или отпустил. Хочется провести фестиваль в "серой" зоне, показывая наши таланты, сказать им, что вы тоже так можете», – добавила переселенка.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»