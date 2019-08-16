В Донецкой области не хватает квалифицированных врачей, поскольку многие из них остались работать на неподконтрольной украинским властям территории. Об этом рассказал директор Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун.

«Я думаю, нужно говорить правду. Практически все высокоспециализированные учреждения, которые были в Донецкой области, остались на временно неподконтрольной Украине территории. Это и областные больницы, больница им. Калинина, ИНВХ (в Донецке, – прим. ред). Это и областная травматология, которая переехала сюда, но все равно тяжеловато работает. Другие крупные больницы – Детская областная больница», – сказал он.

«Это не потому, что кто-то не хотел ехать. Это сделать было технически невозможно – нужно было вывезти людей, оборудование и как-то их разместить. Ну, имеем, что имеем, поэтому сейчас идет процесс восстановления этого уровня. Он достаточно сложный, достаточно болезненный. Кадровый вопрос играет в этом не последнюю роль», – прокомментировал Узун.

По его словам, над восстановлением высокого качества оказания медицинской помощи в Донецкой области надо работать. «Для того, чтобы люди сюда приехали, надо сделать две вещи – дать им рабочее место и жилье», – считает директор Департамента здравоохранения Донецкой ОГА.

Он рассказал, как в Донецкой области в рамках медицинской реформы занимаются созданием системы экстренной медицины, а также проинформировал, что по предварительным подсчетам, чтобы в регионе в полной мере был дан старт второй этап медицинской реформы только для областных медучреждений нужно около 180 млн грн, для больниц в городах и районах – еще около 200 млн грн.

Как сообщалось ранее, в рамках медреформы для обеспечения надлежащего качества и доступности бесплатной вторичной (специализированной) медицинской помощи и эффективного использования ресурсов системы здравоохранения в регионах создаются госпитальные округа.

Для обеспечения своевременности оказания медицинской помощи с учетом маршрутов пациентов, инфраструктуры региона, а также военно-политической ситуации и необходимости оказания медицинской помощи по путям эвакуации в Донецкой области было создано 6 госпитальных округов с численностью населения 2 478 680 человек, в том числе 563 057 внутренне перемещенных лиц.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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