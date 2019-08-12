В «ДНР»: Как выглядит «наклонная» площадь Донецка (Фото). Новости

Площадь Буденного в Буденновском районе временно неподконтрольного украинской власти Донецка по-своему уникальна. Вместо привычных для площадей равнин, эта расположена на довольно пологом спуске.

Главная достопримечательность этого места – памятник советскому маршалу Семену Буденному, который принимал участие в освобождении города от белогвардейцев в 1919 году. Доподлинно не известно – то ли памятник установили уже на площади имени «красного» маршала, то ли после появления скульптуры площадь получила имя Буденного. Сам памятник был установлен в 1951 году и изначально находился ближе к пологому спуску. Да и постамент его был совсем другой.

В 2000 году скульптуру отреставрировали и переставили чуть выше, к зданию больницы. К 2014 году площадь имела довольно неприглядный вид. Рынок, стоянка автомобилей, ларьки и торговые палатки. Местные жители тогда жаловались, что территория не приспособлена ни для жизни, ни для отдыха: постоянный шум, ночью сомнительные компании и горы мусора. Долгое время городские и районные власти планировали реконструировать эту местность. В проекте было создание красивых аллей, парка, строительство церкви Святого Духа. Но до масштабной реконструкции дело не дошло – преобразованиям помешали события 2014-го.

Уже при «ДНР» в 2018 году площадь Буденного слегка привели в порядок. Территорию вычистили от мусора, высадили 300 кустов роз, установили новые лавочки, уложили тротуарную плитку, заменили бордюры, поставили мусорные контейнеры и металлическое дорожное ограждение.

Как сегодня выглядит площадь Буденного – в фотографиях «Донецких новостей».

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