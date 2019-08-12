Почтальон и Военная сторона: В Славянске рождается серия оригинальных муралов (Фото). Новости

В центре Славянска (Донецкая область) в арке дома по улице Шевченко местный художник Илья Кудиненко создает стрит-арт, рисуя старинные открытки из серии «Приветъ изъ Славянска».

Как рассказала «Донецким новостям» руководитель общественной организации Платформа инициатив «Теплица» Анна Авдиянц, серия муралов создается в рамках проекта их организации, который с 2018 года реализуется при поддержке USAID.

В рамках данного проекта запланировано создание трех стрит-артов. Два уже реализованы. «Первый – в микрорайоне Артема напротив Управления соцзащиты населения, там на детской площадке создан стрит арт по мотивам мультфильма. Второй – в районе улицы Сользаводская, на трансформаторной будке создан мурал, посвященный соли, которую веками добывали в Славянске. Он называется "50 оттенков соли", изображены кристаллы соли в ее многочисленных оттенках», – рассказывает Анна.

Авторов муралов является местный художник Илья Кудиненко. Его работы можно увидеть по всей Украине – в Харькове, Днепре, Северодонецке и других городах. «В Славянске одна из первых его работ была создана в районе Славянского курорта. Это птица ходулочник, которая проживает у нас на Славкурорте», – уточнила руководитель «Теплицы».

Третий стрит-арт появился в арке по улице Шевченко на прошлой неделе и дополнился в эти выходные дни. На сегодняшний день на стене отображены две старинные открытки из серии «Приветъ изъ Славянска». На первой изображен почтальон – один из оригиналов данной открытки хранится в Славянском краеведческом музее. «Открытки» наносятся поверх прежнего мурала «Стихи», который уже «вышел из строя».

«Славянск – город купеческий, его развивали польские и бельгийские купцы. Поэтому хотелось показать историю города через эту открытку. До 1918 года открытки активно использовались на железнодорожных вокзалах. Когда пассажир приезжал в Славянск, он отправлял открытку своим родным – таким образом сообщал, что я уже на месте, со мной все хорошо и вот "Привет вам из Славянска"», – продолжила Анна Авдиянц.

На втором мурале в арке изображена открытка с одним из видов курорта с надписью: «Славянскій курортъ. Военная сторона. Привет изъ Славянска».

«В рамках проекта художнику оплачиваются материалы. Оплачивается и гонорар – конечно, он не такой большой, не покрывает всю стоимость работ. Художники намного дороже берут. Но мы хотели Илью хоть как-то отблагодарить за то, что он как художник делает для города», – рассказывает Анна.

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