Глобус «ДНР»: Соцсети оценили татуировку на животе «республиканца» (Фото). Новости

В социальных группах «ДНР» разместили фотографии члена незаконного вооруженного формирования, который на животе сделал татуировку «Служу народу ДНР».
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В основном комментарии негативные:
- Иван: «Дикость»;
- Елена: «ДНР головного мозга»;
- Станислав: «Ладно хоть дуло не на пупке».
Также участники дискуссии «оценили» телосложение «воина»:
- Андрей: «Глобус "днр"»;
- Роман: «Вот где вся российская гуманитарочка…»;
- Дмитрий: «Меня смущает крест на груди, несмотря на его очевидное чревоугодие, тщеславие, тату на теле и всё в таком духе. Умом не понять, аршином не измерить...»;
- Андрей: «Если похудет резко, то татухе писец)»;
- Селена: «Да он одним животом только распугает всю укроармию...»;
- Владимир: «Пищеварительные войска)))».
Но есть и те, кому понравилось качество набитого тату. «Мужик бременен идеями республики. Кстати, татухи классные», – считает Галина.
Также пользователи напомнили, что это не первая нестандартная попытка использовать свое тело для выражения приверженности «республики».
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