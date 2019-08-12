Глобус «ДНР»: Соцсети оценили татуировку на животе «республиканца» (Фото). Новости

В социальных группах «ДНР» разместили фотографии члена незаконного вооруженного формирования, который на животе сделал татуировку «Служу народу ДНР».

Для увеличения – кликните на изображении

В основном комментарии негативные:

Иван: «Дикость»;

Елена: «ДНР головного мозга»;

Станислав: «Ладно хоть дуло не на пупке».

Также участники дискуссии «оценили» телосложение «воина»:

Андрей: «Глобус "днр"»;

Роман: «Вот где вся российская гуманитарочка…»;

Дмитрий: «Меня смущает крест на груди, несмотря на его очевидное чревоугодие, тщеславие, тату на теле и всё в таком духе. Умом не понять, аршином не измерить...»;

Андрей: «Если похудет резко, то татухе писец)»;

Селена: «Да он одним животом только распугает всю укроармию...»;

Владимир: «Пищеварительные войска)))».

Но есть и те, кому понравилось качество набитого тату. «Мужик бременен идеями республики. Кстати, татухи классные», – считает Галина.

Также пользователи напомнили, что это не первая нестандартная попытка использовать свое тело для выражения приверженности «республики».