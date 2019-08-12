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Глобус «ДНР»: Соцсети оценили татуировку на животе «республиканца» (Фото). Новости

Глобус «ДНР»: Соцсети оценили татуировку на животе «республиканца» (Фото)

12.08.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото: соцсети

В социальных группах «ДНР» разместили фотографии члена незаконного вооруженного формирования, который на животе сделал татуировку «Служу народу ДНР».

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В основном комментарии негативные:

  • Иван: «Дикость»;
  • Елена: «ДНР головного мозга»;
  • Станислав: «Ладно хоть дуло не на пупке».

Также участники дискуссии «оценили» телосложение «воина»:

  • Андрей: «Глобус "днр"»;
  • Роман: «Вот где вся российская гуманитарочка…»;
  • Дмитрий: «Меня смущает крест на груди, несмотря на его очевидное чревоугодие, тщеславие, тату на теле и всё в таком духе. Умом не понять, аршином не измерить...»;
  • Андрей: «Если похудет резко, то татухе писец)»;
  • Селена: «Да он одним животом только распугает всю укроармию...»;
  • Владимир: «Пищеварительные войска)))».

Но есть и те, кому понравилось качество набитого тату. «Мужик бременен идеями республики. Кстати, татухи классные», – считает Галина.

Также пользователи напомнили, что это не первая нестандартная попытка использовать свое тело для выражения приверженности «республики».

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