В Донецке показали, какая молния была во время грозы (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 9 августа прошла сильная гроза. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.

«Эксклюзивные фотографии молнии над Донецком 9 августа», – подписал автор опубликованные в местном паблике фото.

Иные дончане также публикуют кадры. Пользователь с ником «Good Vardy» сообщает, что наблюдал, как молния трижды попала в высотку в Донецке. «Небывалая гроза в Донецке. Мегамолния», – отмечает он.

Жители Донецка в комментариях также отмечают, что гроза была сильная:

Наталия: «Да, офигеть, мы в центре на 7-м этаже, тоже наблюдали все это чудо природы, жесть»;

Зоя: «У меня хватило смелости только раз выглянуть в окно!»;

Дмитрий: «У меня до сих пор ухо левое свистит».

Напомним, на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой областей зафиксированы происшествия, связанные с резким ухудшением погодных условий.

Также сообщалось, что ураган в Макеевке валил опоры линий высоковольтных электропередач.

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