В Донецке показали, какая молния была во время грозы (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке 9 августа прошла сильная гроза. Об этом сообщают очевидцы в соцсети.
«Эксклюзивные фотографии молнии над Донецком 9 августа», – подписал автор опубликованные в местном паблике фото.
Иные дончане также публикуют кадры. Пользователь с ником «Good Vardy» сообщает, что наблюдал, как молния трижды попала в высотку в Донецке. «Небывалая гроза в Донецке. Мегамолния», – отмечает он.
Жители Донецка в комментариях также отмечают, что гроза была сильная:
- Наталия: «Да, офигеть, мы в центре на 7-м этаже, тоже наблюдали все это чудо природы, жесть»;
- Зоя: «У меня хватило смелости только раз выглянуть в окно!»;
- Дмитрий: «У меня до сих пор ухо левое свистит».
Напомним, на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Луганской и Донецкой областей зафиксированы происшествия, связанные с резким ухудшением погодных условий.
Также сообщалось, что ураган в Макеевке валил опоры линий высоковольтных электропередач.
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