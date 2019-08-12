Чем недовольны переселенцы, вернувшиеся на неподконтрольный Донбасс, – опрос. Новости

Переселенцы, которые вернулись на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса, назвали наиболее острые проблемы, с которыми столкнулись, а также рассказали, довольны ли доступностью основных базовых услуг. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, наиболее острые проблемы вернувшихся ВПЛ следующие:

нехватка денег – 30%;

безопасность – 12%;

приостановка выплат социальной помощи / пенсии – 3%;

оплата коммунальных услуг – 2%;

другие проблемы – 16%;

не волнует ни одна из указанных проблем – 37%.

«Уровень удовлетворенности основными характеристиками жилья (площадь жилья, канализация, теплоизоляция, отопление и электроснабжение) был высоким – между 92% и 96%. Несколько меньшей была удовлетворенность безопасностью жилья (76%)», – говорится в отчете.

Оценка вернувшихся на Донбасс переселенцев ситуации с безопасностью с точки зрения окружающей среды и инфраструктуры такова:

чувствуют себя в безопасности – 44%;

чувствуют себя не в безопасности вечером и в отдаленных районах населенного пункта – 29%;

чувствуют себя в опасности большую часть времени – 26%.

Кроме того, в контексте боевых действий на Донбассе 39% вернувшихся ВПЛ сообщили, что чувствуют себя в безопасности, в опасности чувствуют себя 25% респондентов.

Оценка вернувшихся на Донбасс переселенцев ситуации с уровнем преступности следующая: 53% переселенцев чувствуют себя в безопасности и только 13% – в опасности.

Эксперты отмечают, что одним из главных различий между ВПЛ, проживающих на подконтрольной Украине территории, и ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную часть Донбасса, является то, как они оценивают свою безопасность. Так, в среднем лишь 44% опрошенных ВПЛ, которые вернулись, сообщили, что чувствуют себя в безопасности, по сравнению с 80% ВПЛ на подконтрольной Украине территории.

Большинство переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную часть Донбасса, довольны доступностью всех базовых социальных услуг:

возможность получить образование и записать детей в школы / детский сад – довольны 71%, недовольны – 5%

возможность получения пенсии и социальной помощи – довольны 69%, недовольны – 13%;

доступность медицинских услуг – довольны 66%, недовольны – 14%;

доступность административных услуг – довольны 63%, недовольны – 14%;

возможности трудоустройства – довольны 60%, недовольны – 15%.

Скриншот отчета МОМ

Эксперты также выяснили, как часто жители неподконтрольного Донбасса пересекают КПВВ, с какими целями и что покупают на подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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