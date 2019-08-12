Кому-то выгодно создать ажиотаж: В Донецке жалуются на отсутствие мелочи. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители жалуются на отсутствие мелочи – ее нет в аптеках, магазинах, маршрутках. Об этом люди пишут в соцсетях.
«Срочно! Люди! Бейте свои копилки с мелочью! Городу нужна мелочь! Отказывали в продаже хлеба, носков, трусов – ладно. Но чтоб лекарство не продали из-за отсутствия сдачи в 25 руб. (10 грн по местному курсу на 12.08.2019 – ред.) И это аптека "Ольвия". Эх...» - пишет автор поста Наталья.
Иные жители Донецка подтверждают наличие проблемы и выдвигают предположения, с чем это может быть связано:
- Александр: «Да, с мелочью, реально, проблема. Как мне один знакомый сказал: "Не хочу таскать железо в кармане". Собирает в трехлитровую банку»;
- Лилия: «И так каждый третий. Она всем мешает в кармане/сумке/кошельке. По приходу домой все выкладывают мелочь и на следующий день снова в магазин»;
- Мария: «Меняют "за деньги", за 1 тыс. руб. (386 грн – ред.) мелочью на обмен 1,1 тыс. руб. (425 грн – ред.) бумажными (стала как-то свидетелем такого обмена)»;
- Катя: «Покупала перекись, витамин Е, гематоген в аптеке. Все стоит вместе около 54 руб. (21 грн – ред.) Аптекарь сказала, что мелочи нет, а значит – нет сдачи. Нужно что-то докупить или убрать. Еще и таким тоном… Мелочи, получается, нет нигде»;
- Наталия: «Мне вообще отказали в покупке»;
- Владимир: «Да все предприниматели в ДНР сговорились и мелочь не дают, а собирают! Им, наверное, выгодно остаться без покупок»;
- Виталий: «Так по всему городу»;
- Алексей: «Да вообще, непонятная ситуация с мелочью в ДНР... Я думаю, что предприниматели, если бы хотели, давно решили бы этот вопрос. Просто кому-то выгодно создавать ажиотаж с мелочью».
Дончане пишут и о ситуации с мелочью в маршрутках:
- Володя: «Маршрутчиков нужно трусить по вечерам! И общественные туалеты»;
- Ольга: «У меня папа работает водителем, и у них под вечер тоже дефицит мелочи, потому что все дают только бумажками. И так уже неделю»;
- Светлана: «В последнее время не у всех водителей есть»;
- «Малика»: «У маршрутчиков проблема тоже с мелочью...».
При этом в некоторых магазинах проблемы нет. «Вчера решила поменять, собралось немного, 500 руб. (193 грн – ред.), так в 3-х магазинах отказали... Сказали: "Нам ваша мелочь не нужна"», – утверждает Лейла.
Также люди обсуждают возможные пути выхода из положения:
- Светлана: «Ну можно ж найти компромисс, если нужны лекарства на 25 руб. (10 грн – ред.), можно и купить еще что-то для домашней аптечки: бинт там или зеленку»;
- Александр: «Аскорбинку ту же взять, уголь активированный – как раз 5 упаковок»;
- Наталия: «Можно, но это реально последние копейки, чтоб домой добраться»;
- Ксения: «А если кто-то лежит в больнице? От аскорбинок сыпь начнется, если с каждого похода в аптеку их покупать»;
- Алексей: «А если мне ничего не надо? А если нет домашней аптечки или вообще – дома нет (в наше время это актуально)? Давать сдачу – это обязанность продавца»;
- Анна: «Вот так всех и разводят! Мелочи нет – возьмите что-то. Вот так аскорбинки и уходят пачками. У продавца обязана быть сдача».
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