Я сам отработал на окопах: В Донецке рассказали, что заставляют делать нарушителей комендантского часа

В неподконтрольном украинским властям Донецке нарушителей комендантского часа заставляют заниматься рытьем окопов, вырубкой кустов, уборкой улиц и другими работами. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
«Правда ли, что нарушителей комендантского часа заставляют отрабатывать проступок? На общественных работах, таких как уборка города, высадка деревьев. Помню, в 15-м такие случаи иногда проскакивали, а вот сейчас как-то тихо стало», – пишет автор поста Андрей.
Жители Донецка подтверждают, что за нарушение комчаса приходится отрабатывать, люди делятся информацией и своим опытом:
- Серега: «Правда. Там, где я работаю, приводят на несколько часов нарушителей для вырубки кустов и т.д.»;
- Владислав: «Да это как попадешь, бывает, просто отпускают домой, а бывает, заставляют полы мыть, окна, мусор возле райотдела собирать или машину начальника райотдела мыть»;
- Елена: «У нас под окнами листву собирали. Когда в ЖЭКе некому было работать»;
- Митяй: «15 суток впаять могут»;
- Дмитрий: «Не знаю. Приняли, в 4:00 отпустили. Был трезв, но без документов»;
- Андрей: «15 суток+ общественные работы+ административный штраф теперь»;
- Ирина: «У меня 3 таких лежат квитанции на оплату, и ничего, лежат себе и лежат»;
- Лиза: «Все зависит от обстоятельств и на кого попадешь»;
- Виталий: «Я сам за нарушение 14 дней отработал на окопах».
Также люди высказывают мнения по поводу необходимости отработки «проступков» и необходимости комчаса в целом:
- Сергей: «"Проступок". Вышел на улицу в народной республике – и все, проступок. Нормально все в республике?»;
- Виктор: «Так все убрали, чисто и красиво»;
- Анатолий: «Все правильно делают, хоть какая-то польза от тунеядцев, алкашей и нытиков»;
- Олег: «По твоей логике, после 23:00 только тунеядцы, алкаши и нытики могут на улице находиться?»;
- Сергей: «Экономически невыгодно просто так отпустить»;
- Любовь: «Капец, загнали народ в стойло – как стадо»;
- Артем: «Если до всяких мр**ей не доходит через голову после первого раза, то дойдет через руки и ноги! Хоть какая-то польза для города, пусть метут и убирают»;
- Владислав: «Человек считается мр***ю за то, что оказался на улице после 11?»;
- Володя: «Сегодня два тела на этаже спало, видимо, КЧ, не успели по домам, а может и не спешили».
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