Лутковская рассказала, что необходимо для реинтеграции Донбасса. Новости

Для восстановления экономики и инфраструктуры Донбасса Украине нужна помощь международных партнеров, но для старта этого процесса прежде всего необходимы гарантии безопасности. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская.

«Когда только освободили Славянск, я была в этом городе, по-моему, на следующий день, а потом приехала в Харьков, где встречалась с переселенцами, в том числе из Славянска. И спрашиваю: "Почему вы не возвращаетесь? Все, город освобожден, можно вернуться". На это был очень простой ответ: "У меня есть мама, которой нужна поликлиника, и у меня есть дочка, которой нужна школа. Вот когда восстановят поликлинику, школу, общественный транспорт, чтобы туда и туда доехать, и восстановят мой дом – тогда я вернусь"», – рассказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ.

«Действительно, на реинтеграцию оккупированных территорий нам необходимы деньги для того, чтобы хотя бы поднять инфраструктуру, компенсировать те потери, которые были у граждан Украины, чтобы начала работать государственная машина, в том числе и на территории, на которой она не работала на протяжении долгого времени, чтобы платились пенсии, чтобы заработала банковская система и так далее. Определенные деньги на это нужны. Где их взять? Это большой вопрос», – продолжила Лутковская.

По ее мнению, помочь в восстановлении Донбасса Украине могут международные партнеры: «У нас есть партнеры, международные организации, другие государства, которые готовы нам помочь, и которые это заявляли, и, я думаю, не откажутся от своих слов. Они всякий раз говорили: "Решите вопрос относительно того, чтобы на Донбассе был мир, и мы готовы помогать вам в части реинтеграции Донбасса". Плюс нам нужны будут определенные средства для информационной политики», – считает эксперт.

Она также сообщила, сколько времени может понадобиться для реинтеграции Донбасса: «Если говорить о территории, это вполне обозримый период времени. Если говорить о полной реинтеграции населения, которое в какой-то момент начинает понимать, что мы живем в единой стране, думаю, что тут [время] мы будем исчислять десятилетиями».

«Я думаю, что в течение 5 лет, при надлежащей финансовой поддержке со стороны других государств, мы полностью восстановим и инфраструктуру, и все необходимые элементы для нормальной жизни людей», – добавила Лутковская.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления экономики Донбасса необходимо более 300 млрд грн, и это будет масштабный проект по реинтеграции этих территорий в состав Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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