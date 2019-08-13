В Донецке показали аквапарк в парке Щербакова (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в парке Щербакова продолжает работать аквапарк Aquasferra. Как летом нынешнего года выглядит сам аквапарк и его окрестности, показал пользователь соцсети «Донецк Изнутри».
Аквапарк в Донецке работает и в теплое, и в холодное время года. Летом возле купола аквапарка люди купаются еще и в бассейне. Несмотря на то, что цены значительно выросли, желающих отдохнуть – достаточно много.
Также пользователь соцсети показал, как купаются в городском пруду в парке. Такой вид отдыха популярен у молодежи: парни и девушки прыгают с деревянных мостиков в воду и плавают вблизи мостиков.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации
Читайте также:
- Детям уже по 5 лет, а в глаза моря не видели: Жители Донецка рассказали, почему едут в Седово
- Отравления, переломы, кишечная палочка: В Донецке аквапарк остановил работу
- В Донецке отравились посетители аквапарка, – соцсети
- Дырявые лежаки и наглый персонал: В Донецке снова жалуются на аквапарк (Фото)
- Хамство и «сюрприз» в еде: В соцсетях рассказали о посещении аквапарка в Донецке
- «Нормальный капитализм»: В Донецке подорожал «республиканский» аквапарк
Комментарии