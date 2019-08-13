В Донецке показали аквапарк в парке Щербакова (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке в парке Щербакова продолжает работать аквапарк Aquasferra. Как летом нынешнего года выглядит сам аквапарк и его окрестности, показал пользователь соцсети «Донецк Изнутри».

Аквапарк в Донецке работает и в теплое, и в холодное время года. Летом возле купола аквапарка люди купаются еще и в бассейне. Несмотря на то, что цены значительно выросли, желающих отдохнуть – достаточно много.

Также пользователь соцсети показал, как купаются в городском пруду в парке. Такой вид отдыха популярен у молодежи: парни и девушки прыгают с деревянных мостиков в воду и плавают вблизи мостиков.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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