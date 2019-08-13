Житель Донецка показал заброшенный парк в Пролетарском районе (Видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал заброшенный дворец культуры им. Горького в одноименном парке в Пролетарском районе города.

В частности, дончанин показал заброшенное здание ДК снаружи и внутри: здание разрушается, окна в нем выбиты. Также мужчина прошелся по парку, показал памятники на территории парка, скульптуры, пустынные дорожки, огороженный забором танцпол.

Ранее «Донецкие новости» показывали, как выглядел парк им. Горького и заброшенный Дворец культуры осенью 2017 года.

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