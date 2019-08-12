В «ЛНР»: Как выглядит автостанция в центре Алчевска (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинским властям территории Луганской области Елена показала, как сегодня выглядит центральная автостанция Алчевска. Кадрами она поделилась в социальной сети.

«Я в Алчевске. Это наша автостанция. Город, конечно, большой. Это рынок центральный», – отметила автор.

На кадрах видна территория автостанции, магазины и рынок. На некоторых зданиях пестрят вывески – «Обналичка», «Обмен валют», «Переводы».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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