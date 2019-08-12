Переселенцы рассказали, в каких сферах сталкивались с дискриминацией. Новости

В первом квартале 2019 года только 7% переселенцев сообщили, что сталкивались с дискриминацией, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, переселенцы сталкивались с дискриминацией или несправедливым отношением в следующих сферах:

здравоохранение – 37%;

трудоустройство – 32%;

жилье – 31%;

взаимодействие с местным населением – 31%;

получение административных услуг – 24%;

образование – 6%.

Скриншот отчета МОМ

Эксперты также выяснили, что по мнению ВПЛ, наиболее эффективными каналами информирования общества об их проблемах являются такие:

сообщения средствам массовой информации – 42%;

общение с местными органами власти – 38%;

общение с центральными органами власти – 37%;

общение с международными и международными неправительственными организациями – 36%;

общение с неправительственными организациями – 30%.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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