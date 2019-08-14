Россиянин оценил плюсы и минусы пляжей морского курорта «ДНР» в Седово (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.) можно отдохнуть на одном из 3-х пляжей. Об этом рассказал гражданин России Сергей Борисов, посетивший единственный курорт «ДНР».

«Это единственный курорт ДНР. Постараюсь рассказать, как люди здесь проводят время», – сообщил Борисов.

Россиянин показал памятник Седову и музей Седова. «Посмотрим, почем там билеты – всего лишь 40 руб. (грн по местному курсу на 14.08.2019 – ред.). Люди посещают его, несколько раз видел», – отметил он.

По словам Борисова, в Седово отдыхают на 3-х пляжах. Россиянин показал, как выглядит центральный пляж:

«Такой пляж, небольших размеров, но сюда приходит значительная часть отдыхающих. В общем-то стандартный пляж – с пивом, с креветками, с раками, с музыкой. Некоторые здесь пьют холодное шампанское», – отметил мужчина.

Второй пляж поселка находится в 200-300 метрах от центрального, он немного больше по размерам. «Тоже он заполнен людьми», – прокомментировал россиянин.

«Вот так выглядит прилегающая к пляжу территория», – показал Борисов.

«Одним из ощутимых минусов курорта является то, что тут нет каких-то более-менее обустроенных туалетов, пусть даже платных», – добавил он.

Третий пляж ему пришелся по вкусу.

«В Седово, на мой взгляд, он лучший из всех – он гораздо больше…», – сказал гражданин РФ.

Еще одним плюсом Борисов назвал то, что есть возможность отдохнуть более уединенно, однако от центра поселка сюда придется идти порядка километра.

Также он отметил, что в качестве развлечений отдыхающим предлагают катание на бананах, на надувных горках. Для детей имеется площадка с батутами и маленькие горки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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