Сводка из зоны ООС за 11 августа: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 8 обстрелов украинских позиций. В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета;

в районе Павлополя – с применением гранатометов различных систем;

неподалеку Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток обстрелы позиций Объединенных сил со стороны НВФ не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 9 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 52 единицы. Под огнем оказались поселок шахты "Трудовская" на западе Донецка; Ясиноватая; горловский поселок шахты им. Изотова; Докучаевск; села Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) и Саханка. При обстрелах применялись вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».

Также в «ДНР» уверяют, что «украинские силовики накануне вечером обстреляли из пулемета школу на севере Горловки, были повреждены многоквартирный дом и хозпостройки».

Кроме того, в «ДНР» заявляют, что «8 домостроений повреждено в селе Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.) в результате утренних обстрелов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы сел Сокольники и Логвиново. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».