Нужно ли Путину урегулирование конфликта на Донбассе, – мнение. Новости

Ситуацию на Донбассе нельзя рассматривать на отдельных участках, таких как обстрел бойцов ВСУ в Павлополе (Донецкая обл.) и провокацию «ЛНР» в Станице Луганской. Об этом рассказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Необходимо понимать, что это стратегический конфликт. Этот вооруженный конфликт между Украиной и Россией находится в горячей фазе, как бы ни называли его – замороженным, позиционным и так далее. Это вооруженный конфликт, в который в том числе входит и оккупация, аннексия Крыма», – отметил он.

«Мы должны понимать мотивы сторон. Для России, для Путина, для Кремля нет смысла урегулировать этот конфликт», – считает Самусь.

По его мнению, установить мир на Донбассе на выгодных Украине условиях невозможно. «Этот мир в понимании Путина возможен только на условиях капитуляции Украины. Поэтому любые перемирия, переговоры, Нормандский формат, Минский формат приведут только к одному – когда будет появляться хоть какой-то намек, что идет урегулирование конфликта, но не в интересах России, будет обострение на фронте», – уверен эксперт.

«Для Путина этот конфликт – это инструмент влияния на Украину, влияния на международное сообщество. Это инструмент пребывания в пуле стран-лидеров, потому что Россия давно превратилась в региональное государство, которое не имеет возможности влиять на глобальные процессы. Ее ни в коем случае нельзя рассматривать конкурентом США или Китаю, но такими способами – конфликт в Сирии, конфликт в Украине Путин пытается находиться на пике международных процессов», – резюмировал Самусь.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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