Какие лекарства покупают жители неподконтрольного Донбасса, – опрос. Новости

Социологи опросили переселенцев, которые вернулись домой, и других жителей неподконтрольной украинским властям части Донбасса, регулярно пересекающих линию разграничения, какие лекарства они покупают на подконтрольной Украине территории. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в очередном отчете Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ*, подготовленном Международной организацией по миграции (МОМ).

Согласно опросу, переселенцы, которые вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс, на подконтрольной Украине территории чаще всего покупают такие лекарства:

от заболеваний сердечно-сосудистой системы – 51%;

от повышенного давления – 36%;

от простуды и острых респираторных инфекций – 13%;

обезболивающие медикаменты – 5%;

от заболеваний желудка – 3%.

Другие жители неподконтрольного украинским властям Донбасса покупают на подконтрольной украинским властям территории примерно в таком же количестве лекарства:

от заболеваний сердечно-сосудистой системы – 53%;

от повышенного давления – 24%;

от простуды и острых респираторных инфекций – 16%;

обезболивающие медикаменты – 13%;

от заболеваний желудка – 10%.

Отмечается, что 19% ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольный украинским властям Донбасс, сообщили, что лекарства, в которых они нуждаются, нельзя купить в месте их нынешнего проживания. 78% респондентов сообщили, что у них есть доступ к необходимым им медикаментам, при этом 26% отметили, что цена на них выше, и 11% сообщили об их низком качестве.

Скриншот отчета МОМ

Эксперты также выяснили, как часто жители неподконтрольного Донбасса пересекают КПВВ, с какими целями и что покупают на подконтрольной Украине территории.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года уровень занятости переселенцев из Донбасса улучшился и составил 48%, из которых самозанятых всего 2%. В первом квартале 2019 года 50% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании» и назвали главные источники доходов. Абсолютное большинство (86%) переселенцев сообщили, что они интегрированы в местные громады полностью или частично. Кроме того, только 23% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, а среди всех опрошенных переселенцев 20% были идентифицированы, как ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию.

*Методология 13-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью, с января по март 2019 года. Объем выборки – 2402 домохозяйства ВПЛ. Еще 4028 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью, из них 803 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 1239 человек при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе.

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