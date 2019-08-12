Потихоньку наступает коммунизм: В Донецке по-прежнему сложно снять наличные (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители все еще не могут снимать наличность во многих банкоматах «республиканского банка». Об этом люди пишут в местных пабликах в соцсетях.

Так, люди отмечают, что 11 и 12 августа со снятием наличности – сохраняется сложная ситуация, а также высказывают возмущение:

Анастасия: «В двух банкоматах сегодня такое наблюдала. Видимо, тяжело заполнить их...»;

Андрей: «А, может, нечем. Воры одни у власти»;

Владимир: «Скорее, МММ»;

Зарина: «Ну, в МММ еще что-то вложить надо! Хотя бесплатный труд в республике – это и есть вложение, ну, без лоха, как говорится…»;

Владимир: «В МММ главное – вовремя свалить»;

Александр: «А кому сейчас легко (с) ДНР»;

Зарина: «Потихоньку наступает коммунизм».

Люди обвиняют в ситуации «власти» и вспоминают предыдущую «власть». Также некоторые дончане советуют «не устраивать панику»:

Алексей: «Вот она, новая власть. При Захарченко такого не было. Е***ий МММ»;

Сергей: «Было и не такое. Не только денег не было, еще за бензином гонялись, в очередях стояли»;

Алексей: «Да, помню, часовые очереди на заправках»;

Сергей: «Все помнят, но почему-то говорят, что при предыдущем воре такого не было… Нашли 3 пустых банкомата – устроили панику. Вчера снял деньги без проблем, два дня назад видел, как в другом банкомате снимают»;

Владимир: «Сегодня утром, абсолютно случайно, услышал, как женщина по телефону кому-то говорила, что в банкоматах пусто. Ясиноватая»;

Лелик: «Беда, закончились деньги в банкомате, наверно, конец света грядет, и во всем этом власть виновата»;

Владимир: «Временами деньги заканчиваются, но не в большинстве банкоматах и не в одном городе».

Также в местном паблике публикуют фото:

Напомним, что на сегодняшний день в «ДНР» действует только один банк – «центральный республиканский банк», который по сути не является полноценным финансовым учреждением.

Ранее сообщалось, что в Донецке обсуждают опустевшие банкоматы.

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