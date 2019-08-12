Трасса «Чугуев – Меловое»: Дорожники рассказали о ремонте (Фото). Новости

В Луганской области дорожники выполняют работы на автомобильной дороге Н-26 км 116 + 200. Работы на участке протяженностью три километра почти закончены, дорожники «прошли» 2,6 километров (поселок Новоселовское, Сватовского района). Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба Службы автодорог в Луганской области.

Как сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сейчас в поселке Новоселовское, Сватовского района (Н-26 км 116 + 200) ведутся работы по возложению выравнивающего слоя (4 см), после этого будет – битумно-эмульсионная технология и возложение слоя износа и поверхностная обработка.

«Работы проводит ООО "Данко". На сегодняшний день работы завершаются – на участке протяженностью три километра уже положено асфальт на 2 км 600 метров. Качество проведения работ – хорошее, ровность покрытия, поперечные уклоны – все согласно нормам государственного дорожного строительства. Вопросы и замечания по поводу качества к подрядчику отсутствуют. Работает современная и мощная техника: катки, асфальтоукладчик. Работы ведутся по технологическим циклом. Ведется постоянный контроль и мониторинг проведения работ», – добавил Виктор Цыганский.

Значение дороги государственного значения Н-26 «Чугуев – Меловое» заключается в том, что она сочетает два региона Харьковскую и Луганскую, а также соединяет районы Луганской области.