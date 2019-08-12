Эксперт прокомментировал обострение ситуации на Донбассе. Новости

Россия не теряла контроль и хорошо контролирует участников незаконных вооруженных формирований в «Л-ДНР», а украинская сторона должна давать жесткий ответ на обстрелы противника. Об этом заявил заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, комментируя обстрел Павлополя (Донецкая обл.) и реакцию на него президента Украины и Генштаба ВСУ.

«На самом деле на оккупированной территории ["Л-ДНР"] есть четкая структура гражданской оккупационной администрации и есть армейский компонент – это два "армейских корпуса", которые четко подчиняются 8-й армии Российской Федерации и, естественно Генеральному штабу ВС РФ. Они также подчиняются ГРУ ГШ ВС РФ. Все операции, все действия – они им четко подчиняются», – сказал он.

«Я не могу сказать, что есть какая-то низкая подчиненность и низкая контролируемость боевиков. Там боевиков нет, есть контрактники, которые могут маскироваться под кого угодно – под "членов народной милиции", под "скаутов", под "пионеров". Можно называть их по-разному, но это – все члены вооруженных формирований, которые находятся в составе вооруженных сил РФ или ФСБ РФ», – убежден Самусь.

При этом он согласен, что проконтролировать все в зоне боевых действий невозможно, особенно, когда войска давно находятся в «позиционной войне», но считает, что украинская сторона должна была нанести ответный удар по противнику после обстрела Павлополя.

«Поддерживать дисциплину в любой армии мира тяжело, когда войска давно находятся в окопах, наступление не планируется и поддерживать морально-психологический дух подразделений тяжело всегда и всем. Тоже самое можно сказать и о российской армии – психологическое состояние там очень низкое, материальное обеспечение низкое, поэтому можно предположить все что угодно», – считает Самусь.

«Москва обязана контролировать своих боевиков, но это не боевики. С 1 января 2015 года все эти люди находятся на контракте в вооруженных силах РФ. Контрактник – он всегда наемник, можно их по-разному называть. Это не призывные военнослужащие… Если они выпили алкоголь и решили выйти ночью пострелять, в этом случае украинская сторона должна проявлять твердость и жесткость», – считает эксперт.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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