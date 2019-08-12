Возвращение с войны: Волонтер-медик рассказала об уровне разводов среди ветеранов. Новости

Среди участников боевых действий на Донбассе по возвращении к мирной жизни достаточно высокий процент разводов. Об этом рассказала волонтер-медик, командир медицинского батальона «Госпитальеры» Яна Зинкевич.
«Даже когда возвращаешься домой, очень часто это уже чужие люди. У нас поэтому такая большая статистика разводов среди военных. Сейчас статистика разводов, насколько я знаю, более 70% [среди ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий на Донбассе]. Когда военнослужащий идет на войну, он уже не тот человек, к которому привыкли в семье. Когда этот человек возвращается, он уже ощущает себя здесь чужим, семья часто не принимает. В других моментах – реально ждет, принимает, но уже сам ветеран просто понимает, что это уже не его», – говорит она.
«К сожалению, это проблема комплексная и тут нужно работать с семейным психотерапевтом», – продолжила Яна.
По ее словам, покрыть полностью потребности в реабилитации с участием ветеранов-психотерапевтов, что было бы в идеале для военных, невозможно, поэтому нужно привлекать к этому процессу и других специалистов, которые имеют опыт работы с психологическими травмами.
«Нужно работать по методике равный – равному. То есть специалист, который работает с ветераном, желательно что бы был также ветераном. Это чрезвычайно важно, потому что можно создать группы поддержки, когда несколько ветеранов собираются вместе с ветераном-психотерапевтом и просто регулярно имеют возможность выговориться, могут посочувствовать другому, когда они просто в среде своих, потому что, возвращаясь в мирную жизнь, оказываешься среди чужих людей», – отметила волонтер.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»
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