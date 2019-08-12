Передать «Славкурорт» городу: Жители Славянска перекрыли трассу (Фото). Новости

Сегодня, 12 августа, в Славянске (Донецкая обл.) жители микрорайона Славянский курорт перекрыли движение на междугородней трассе сообщением Киев – Харьков – Должанский. К мирной акции протеста присоединились областные организации людей с инвалидностью и другие активисты. Однако еще до начала протеста трассу перекрыли правоохранители. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».

Протестующие обеспокоены ситуацией, связанной с отключением электроэнергии в микрорайоне Славянский курорт из-за задолженностей реабилитационного центра «Славянский курорт» (принадлежит ЗАО «Укрпрофздравница») и консервации курорта. Протестующие говорят, что есть информация о том, что 31 августа здравница будет закрыта. Также люди требуют, чтобы «Славянский курорт» вернули в собственность города, забрав у «Укрпрофздравницы».

«Акция протеста здесь связана с двумя причинами. Первая – это отсутствие взаимопонимания между администрацией "Укрпрофздравницы" и жителями города относительно электроснабжения микрорайона, прилегающего к санаторию "Славянский". И вторая причина – дальнейшая судьба санатория. Мы сейчас видим, что "Славянский курорт" в целом, его инфраструктура уничтожается варварскими способами. Я уверен в том, что сейчас целенаправленно "Укрпофздравница" уничтожает курорт и пытается вытянуть из него абсолютно все, что можно сдать на металлолом как-то продать», – комментирует заместитель Славянского городского головы Юрий Подлесный.

«До завершения срока аренды осталось 2 года. Вот я и боюсь, что за эти годы они успеют уничтожить все. Городские власти настроены на то, что мы эту ситуацию победим, но проблема намного шире. Она не только в электричестве. Электричество – это просто сейчас. Сам курорт может прекратить существование», – продолжил Подлесный.

Председатель комитета микрорайона Славянский курорт Любовь Ушкало акцентировала – в случае консервации здравницы будет отключена электроэнергия, в том числе, и в микрорайоне: «Как нам сказало руководством здравницы, если они законсервируют полностью санаторий, то мы тоже останемся без света».

На данный момент в микрорайоне Славянский курорт проживает около 800 человек: «Людей с инвалидностью у нас много, среди них на колясках – 10 человек. В основном в микрорайоне живут пожилые люди. Это не считая микрорайонов Кирпичный и Целинный, потому что у них есть запасная электролиния, и когда отключают нас и Славкурорт, их переключают на нее. Отключения касаются микрорайона Славкурорт, района БЗС и села Карповка. У Славкурорта тоже есть своя запасная линия, ее ремонтировали в июле. Но недавно там попадали деревья и порвали эту линию. Деревья убрали, но в данный момент эта дополнительная линия не подключена», – дополнила Любовь Ушкало.

«Микрорайон Славянский курорт неоднократно был отключен от электроэнергии в связи с долгами здравницы "Славкурорт" за неуплату, и мы получается, всегда остаемся заложниками. Самое главное то, что они не допускают никого к своей подстанции и получается, что вместе с ними отключают нас. И это уже на протяжении двух лет у нас такое творится. Мы хотим, чтобы все подстанции, все коммуникации передали именно городу в коммунальную собственность», – настаивает руководитель микрорайона.

Акция началась в 11:00 и планировалась продлится до 14:00. Собравшиеся с лозунгами и призывами медленно передвигались по пешеходному переходу, таким образом блокируя проезд транспорта. По решению организаторов протест закончили раньше.

В ходе акции охрану общественного порядка обеспечивали около 50 правоохранителей. Нарушений зафиксировано не было. «Сообщение о том, что будет блокирована трасса Киев – Харьков – Должанский поступило еще в пятницу. Нам были известны время и место перекрытия, которое осуществлялось путем движения по пешеходному переходу. Были приняты оперативные меры, перекрыто движение по трассе с обеих сторон. Таким образом мы не допустили правонарушений общественного порядка. Объезд данного места занимает приблизительно 20 минут», – рассказал и.о. начальника Славянского отдела полиции Станислав Загурский.

Он также уточнил, что с организаторами акции была договоренность пропускать спецтранспорт, машины «скорой помощи», пожарные службы, сотрудников полиции и автомобили, в которых едут дети.

Правоохранители перекрыли трассу на участке протяженностью около 5 километров до места проведения акции в обе стороны. Это вызвало возмущение участников. «Это превентивные меры. Если бы сюда подъезжали люди, высказывали свои возмущения, то это ни к чему доброму не привело бы», – констатировал и. о. начальника Славянского отдела полиции.

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