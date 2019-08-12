Е-пенсия: Как оформить пенсию, не выходя из дома (Инструкция). Новости

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба Главного управления ПФУ в Луганской области.

Так, сервис предусматривает:

представление документов для назначения пенсии дистанционно в электронном виде (заявление и копии документов, заверенные электронной подписью);

после принятия решения о назначении пенсии сообщение о необходимости обращения в сервисный центр за получением пенсионного удостоверения.

«Сервис назначения пенсии в "одно касание" является одной из составных частей системы предоставления услуг в сфере пенсионного обеспечения в электронной форме ("Е-пенсия"), реализуемой ПФУ и включающей меры по переводу в электронную форму предоставления услуг и организации обмена данными с государственными реестрами для уменьшения бумажного документооборота при предоставлении услуг», – говорится в сообщении.

Как отмечается, внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома.

В пресс-службе опубликовали пошаговую инструкцию:

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