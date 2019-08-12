Рост тарифов на услуги ЖКХ в «ДНР»: Поднимать будут поэтапно и с субсидиями. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «правительство ДНР» будет повышать тарифы на услуги ЖКХ поэтапно. Об этом сообщил «зампредседателя правительства ДНР» Владимир Пашков, пишут местные интернет-ресурсы.

«Повышение тарифов на услуги ЖКХ было, есть и будет всегда и везде. Это происходит во всех странах, даже в самых успешных. Вопрос состоит в другом: есть ли точка пересечения у темпа повышения инфляционных процессов и темпа повышения реальных доходов населения. То есть будет ли опережение темпов роста инфляции в скорости реальных доходов. Этого не будет. Мы в этом смысле абсолютно прозрачны и ответственны. Это будут обсуждения, будет выверенное решение. Но нужно понимать: во-первых, повышение должно быть поэтапное. Во-вторых, есть понятие – незащищенные слои населения. Мы разрабатываем на сегодняшний день систему субсидирования этих слоев населения. Это взаимодействие большого количества людей из разных ведомств. Работа ведется, мы это оцениваем. Есть достаточно сложные вопросы, но все они будут решены. На следующем заседании с главой, мы предоставим доклад, и тогда будут приниматься решения», – рассказал Пашков.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области «правительство ДНР» «приступило к анализу финансового состояния жилищно-коммунального хозяйства для решения вопроса о возможном повышении тарифов».