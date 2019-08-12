На Луганщине водитель врезался в электроопору (Фото). Новости

В Красноречинском (Кременской район, Луганская обл.) около 50 жителей остались без энергоснабжения из-за того, что водитель сбил электоопору и скрылся с места происшествия. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба компании «Луганский энергетические системы» (ЛЭО).

«Беспокойные выходные устроил энергетикам горе-водитель в Кременском районе. 10 августа неизвестный нанес немало хлопот энергетикам, а около 50 жителей населенного пункта Краснореченское оставил без света. Пренебрегая правилами дорожного движения, водитель сбил опору № 3 линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-1313 и оставил место ДТП. Энергетики оперативно ликвидировали аварийную ситуацию и вернули электроэнергию в доме абонентам», – говорится в сообщении.

Энергетики также отмечают, что подобные случаи участились. «Если по вашей вине было повреждено электрооборудование, бегство с места происшествия не освобождает вас от ответственности. Обо всех случаях сообщается полиции и должны всегда несут наказание за свои поступки. Если вы стали свидетелем ДТП, в котором водитель сбил электроопору или повредил другое электрооборудование и пытается скрыться с места происшествия, сразу звоните в полицию на номер "102", на горячую линию Кол-центра 0-800-300-074 или в районный отдел электросетей», – говорится в сообщении.