Тепловизоры и спутниковая навигация: В Украине модернизировали танк Т-64 (Фото, Видео). Новости

На госпредприятии «Львовский бронетанковый завод», входящем в состав госконцерна «Укроборонпром», налажена серийная модернизация танков Т-64 образца 2017 года, которые оснащены тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Уточняется, что удалось значительно расширить боевые возможности Т-64, который является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на востоке Украины. К тому же, именно этот танк в 2017 году проявил себя в танковых соревнованиях НАТО The Strong Europe Tank Challenge и был продемонстрирован во время прошлогоднего парада по случаю Дня Независимости Украины.

При модернизации в боевую машину устанавливается новый прицельный комплекс наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время другие члены экипажа получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветки даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

Отметим, что ранее модернизацию танков Т-64 до этого уровня проводил только «Харьковский бронетанковый завод "Укроборонпрома"», который уже направил в украинскую армию более полутора сотен Т-64 образца 2017 года. А благодаря мощностям Львовского бронетанкового завода процесс перевооружения украинской армии модернизированными машинами будет проходить значительно быстрее.

Мощности этих двух танковых предприятий позволяют, при наличии стабильного заказа и финансирования со стороны заказчика, провести модернизацию всех Т-64 в ближайшей перспективе.