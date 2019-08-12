«Спартанцы и амазонки»: ГПУ разыскивает лиц, причастных к милитаризации детей в «ДНР». Новости

Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) сообщено о подозрении двум лицам, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям. Об этом сегодня, 12 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что «управлением процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО* милитаризируют детей", размещенной на интернет-сайте "Украинской правды", по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч.ч. 1, 3 ст. 260, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины».

В ходе досудебного расследования прокурором в уголовном производстве сообщено о подозрении руководителям так называемых военно-патриотических клубов «Спартанцы» и «Амазонки», общественного военно-патриотического движения «Молодая гвардия» по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК Украины (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).

Установлено, что указанные лица, являющиеся активными участниками и сторонниками «ДНР», создали так называемые военно-патриотические клубы «Спартанцы» и «Амазонки», общественное военно-патриотическое движение «Молодая гвардия». «К основным задачам таких объединений относятся вербовка и вовлечение малолетних и несовершеннолетних лиц к участию в противоправной деятельности террористической деятельности "ДНР" под видом военно-патриотического обучения и выступлений на различных военно-спортивных мероприятиях», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в дальнейшем указанные лица, осуществляя руководство указанным «клубами», лично совершили ряд дерзких преступлений. «Так, принимая решение, отдавая приказы об осуществлении формирования системы с идеологической обработкой детей, из числа жителей Донецкой области, они вербовали детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет для подготовки путем обучения обращению с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами с обязательным ношением военной формы к участию в военных действиях и террористической деятельности против сил АТО и ООС. Соответствующие действия направлены на международное осложнение и влияние на принятие решений органами государственной власти, местного самоуправления, а также препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных органов Украины, военнослужащими Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО и ООС», – говорится в сообщении ГПУ.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.