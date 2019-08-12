В школу без стресса: На Донетчине рассказали, что делать родителям, чтобы дети быстрее адаптировались (Видео). Новости

В Украине до нового учебного года осталось меньше месяца. Тысячи детей на Донбассе пойдут в школу впервые. По словам психологов, первые дни пребывания в школе могут превратиться для ребенка в стресс.

Житель Покровска (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) Платон – будущий первоклассник. Однако, пока у мальчика нет желания идти в школу. «Вообще-то я не люблю школу и не хочу туда ходить», – поделился он.

Поэтому его родители заранее пытаются мотивировать ребенка к обучению. «Мы с ним заранее обговариваем о том, что школа – это ответственность, совсем другой уровень и режим», – говорит покровчанка Юлия.

По словам психологов, ребенку нужно рассказать, что в обучении есть много интересного, а не только уроки и домашние задания. «Настраиваем на позитив. Школа – это не только уроки и оценки, школа – это еще и друзья, одноклассники, с которыми можно хорошо проводить время», – объясняет практический психолог Елена Ополинская.

Специалисты советуют родителям первоклашек перед учебным годом больше времени проводить вместе. Например, в песочнице с игрушками. «Когда он это все делает, это как раз подготовка к письму, так как он развивает мелкую моторику руки. Это как подготовка брать ручку в руку», – говорит психолог.

Покровчанка Елена с младшей дочерью учат английский язык и в быту, и на прогулке. Ведь так, по мнению матери третьеклассницы, ребенок повторяет пройденный материал, и быстрее адаптируется к школе. «Месяц отдохнул ребенок после школы и потихоньку пока гуляем, повторяем английские слова», – сказала она.

Специалисты подтверждают, что после каникул большинству школьников трудно привыкать к школе. Чтобы не проспать уроки и быть бодрым, ребенка следует заранее приучать к правильному режиму питания и сна. «Для всех школьников будет хорошо, если они будут ложиться не позднее 21 часов вечера и просыпаться где-то в 7 утра», – рекомендует практический психолог Анна Бякова.

Чтобы пребывание в школе не превратилось в стресс, в первые дни учебы, особенно после уроков, с ребенком надо больше отдыхать. Ходить в кино или гулять под открытым небом.

Источник: ТК «Донбасс»

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