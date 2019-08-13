И лебеди на кроватях: Какие условия отдыха предлагает частный сектор Святогорска (Фото). Новости

Житель Донецка с семьей отдыхал за пределами «ДНР», на подконтрольной Украине части Донецкой области. Первоначально дончане посетили Азовское море, затем направились на север области – в лесную часть Донетчины, в Святогорск.

Путь из Мариуполя в Святогорск занял около 5-ти часов. «Местами дорога очень-очень плохая, но местами – очень хорошая. Из Мариуполя сначала ехали на Славянск. Со Славянска на Святогорск уже идет нормальная дорога», – рассказал мужчина.

В Святогорске семья остановилась в небольшом пансионе, расположенном в частном секторе. Таких гостиных дворов за счет объединения двух-трех участков в последнее время здесь образовалось множество.

На территории гостиного двора, который выбрали дончане, – двухэтажный корпус с номерами, коттеджи, мангальная зона, детская площадка, стоянка для машин.

В корпусе на каждом этаже – по 2 номера, санузел и душевая комната (общие на 2 номера). Каждый номер снабжен кондиционером, телевизором, холодильником, мебелью. Душевые оборудованы бойлерами, поэтому горячая вода – постоянно.

Первый этаж. 1-комнатный номер на двух человек обойдется в 450 грн (за номер). Примечательно, что к поселению новых гостей кровати по турецкому принципу украшают лебеди, выполненные из полотенец.

2-комнатный номер на 3-4 человека – 550 грн. «Даже приезжают 6 человек, и спокойно здесь размещаются», – уточняет администратор.

На втором этаже корпуса два 1-комнатных номера на 2-х человек каждый – уже 350 грн. И также санузел и душевая.

Отдыхающим предлагают и коттеджный вариант размещения. Такие «домики» дополнительно оснащены кухней, холлом, на улице – веранда.

2-комнатный коттедж – 1100 грн в сутки. Рассчитан на 4-х взрослых человек, есть еще 2 спальных места на раскладном диване.

Отдельно на территории стоит беседка. «Она рассчитана на 10 человек, например, приезжают на отдых компанией. Ее стоимость – 250 грн в сутки. К нам на двое суток вот приезжала компания – сняли коттедж и номера на 2-м этаже в корпусе, плюс беседку. И сидели два дня, отдыхали», – делится хозяйка пансиона.

Семья выбрала 2-комнатный коттедж, который по «прайсу» – 1100 грн в сутки. Однако в Святогорске даже в летний сезон отдыхающих не так много, много свободных номеров, поэтому хозяйка отдала коттедж по 400 грн в сутки.

Иные отдыхавшие в Святогорске отмечают, что за последние пару лет цены на жилье здесь «подскочили». «

Марина: «Два года тому назад 100 грн были номера за сутки, а сейчас цены влупили – капец».

Анна: «Ездим в Святогорск каждый год, но цены там стали неоправданно высокими!»;

«Всю жизнь ездили в Святогорск, каждое лето, хоть на день. Началась война, в 2014 году пришлось уезжать их своего города, сначала жили в Святогорске 2-3 месяца, на разных базах отдыха. И так вышло, что самые страшные моменты жизни теперь связаны с этим местом. Боюсь теперь туда и ехать, чтобы воспоминания не нахлынули. Ну, а сам Святогорск несравним ни с чем для нас – воздух там особенный. Это, конечно чудное место», – делится своими ощущениями переселенка Лилия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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