Мясо и рыба – российские: На рынке Донецка намного дешевле, чем в супермаркете (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч посетил рынок «Сокол» в микрорайоне Текстильщик. Это один из самых больших рынков города.

Он отмечает, что сейчас многие дончане покупают вещи и продукты на рынках, т.к. здесь намного больше выбор, чем в нынешних супермаркетах. «Да и цены приблизительно на 10% меньше. Джинсы нормальные – от 2500 руб. (962 грн по местному курсу валют на 13.08.19, – ред.), футболка – 300-400 руб. (115-154 грн)», – уточнил Саныч.

Мужчина прошел по продуктовым рядам, цены действительно дешевле, чем в донецких супермаркетах. Овощи и фрукты поставляются, в основном, из России, а также аннексированного Крыма.

Сравним цены в супермаркете «Парус» и на рынке «Сокол»:

Наименование Рынок «Сокол» Супермаркет «Парус» + / – Картофель, 1 кг 22 руб. (9 грн) 28 руб. (11 грн) -21% Огурец грунтовый, 1 кг 30 руб. (12 грн) 43 руб. (18 грн) -30% Помидор, 1 кг 45-70 руб. (17-27 грн) 108 руб. (42 грн) -47% Лук репчатый, 1 кг 30 руб. (12 грн) 30 руб. (12 грн) 0% Морковь, 1 кг 35 руб. (13 грн) 36 руб. (15 грн) -3% Виноград 100-130 руб. (39-50 грн) 168 руб. (69 грн) -32% Яблоки 75-85 руб. (29-33 грн) 103 руб. (40 грн) -22% Персик 100-120 руб. (39-46 грн) 132 руб. (51 грн) -17%

В донецком «Парусе» десяток яиц – 80,40 руб. (31 грн), на рынке на 22% дешевле – 60-65 руб. (23-25 грн).

Для перевода в гривну – цену в рублях делим на 2,60 (курс на 13.09.19)

Рыба также из России. Причем, привозят ее замороженной, размораживают – и на прилавок. Торговец говорит, что на рынке буквально пара точек торгует именно свежей рыбой, остальные – «заморожено-размороженной». Ассортимент на «Соколе» значительно шире, чем в «Парусе», и опять-таки дешевле.

Наименование Рынок «Сокол» Супермаркет «Парус» + / – Карп свежий, 1 кг 200-250 руб. (77-96 грн) 350-435 руб. (135-167 грн) -44% Лосось, кусок, свежемороженный, 1 кг 1100-1200 руб. (423-462 грн) 1291 руб. (497 грн) -11%

Мясо также привозят из России. «В [торговых] рядах – это российское мясо, там нет домашнего мяса. Домашнее мясо – у нас в павильоне, в том числе у нас ливер можно купить. Здесь у нас, в основном, домашнее. И лаборатория работает, все проверено. Мы режем, заготавливаем мясо сами, а в рядах – это как магазинное», – поясняет продавщица, торгующая в мясном павильоне.

Примечательно, что и в крытом рынке, и в торговых рядах стоимость мяса и сала одинакова. И, конечно, дешевле чем супермаркете.

Наименование Рынок «Сокол» Супермаркет «Парус» + / – Вырезка свиная, 1 кг 300 руб. (115 грн) 349 руб. (143 грн) -14% Лопака свинная, 1 кг. 250 руб. (96 грн) 315 руб. (131 грн) -21% Корейка свиная, 1 кг 300 руб. (115 грн) 310 руб. (127 грн) -3% Баранина, мякоть, 1 кг 250 руб. (96 грн) 439 руб. (169 грн) -43% Баранина, ребра, 1 кг. 180 руб. (69 грн) 269 руб. (103 грн) -33%

Также дончанин показал общий вид рынка «Сокол»:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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