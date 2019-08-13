Мясо и рыба – российские: На рынке Донецка намного дешевле, чем в супермаркете (Фото). Новости

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч посетил рынок «Сокол» в микрорайоне Текстильщик. Это один из самых больших рынков города.
Он отмечает, что сейчас многие дончане покупают вещи и продукты на рынках, т.к. здесь намного больше выбор, чем в нынешних супермаркетах. «Да и цены приблизительно на 10% меньше. Джинсы нормальные – от 2500 руб. (962 грн по местному курсу валют на 13.08.19, – ред.), футболка – 300-400 руб. (115-154 грн)», – уточнил Саныч.
Мужчина прошел по продуктовым рядам, цены действительно дешевле, чем в донецких супермаркетах. Овощи и фрукты поставляются, в основном, из России, а также аннексированного Крыма.
Сравним цены в супермаркете «Парус» и на рынке «Сокол»:
Наименование
Рынок «Сокол»
Супермаркет «Парус»
+ / –
Картофель, 1 кг
22 руб. (9 грн)
28 руб. (11 грн)
-21%
Огурец грунтовый, 1 кг
30 руб. (12 грн)
43 руб. (18 грн)
-30%
Помидор, 1 кг
45-70 руб. (17-27 грн)
108 руб. (42 грн)
-47%
Лук репчатый, 1 кг
30 руб. (12 грн)
30 руб. (12 грн)
0%
Морковь, 1 кг
35 руб. (13 грн)
36 руб. (15 грн)
-3%
Виноград
100-130 руб. (39-50 грн)
168 руб. (69 грн)
-32%
Яблоки
75-85 руб. (29-33 грн)
103 руб. (40 грн)
-22%
Персик
100-120 руб. (39-46 грн)
132 руб. (51 грн)
-17%
В донецком «Парусе» десяток яиц – 80,40 руб. (31 грн), на рынке на 22% дешевле – 60-65 руб. (23-25 грн).
Для перевода в гривну – цену в рублях делим на 2,60 (курс на 13.09.19)
Рыба также из России. Причем, привозят ее замороженной, размораживают – и на прилавок. Торговец говорит, что на рынке буквально пара точек торгует именно свежей рыбой, остальные – «заморожено-размороженной». Ассортимент на «Соколе» значительно шире, чем в «Парусе», и опять-таки дешевле.
Наименование
Рынок «Сокол»
Супермаркет «Парус»
+ / –
Карп свежий, 1 кг
200-250 руб. (77-96 грн)
350-435 руб. (135-167 грн)
-44%
Лосось, кусок, свежемороженный, 1 кг
1100-1200 руб. (423-462 грн)
1291 руб. (497 грн)
-11%
Мясо также привозят из России. «В [торговых] рядах – это российское мясо, там нет домашнего мяса. Домашнее мясо – у нас в павильоне, в том числе у нас ливер можно купить. Здесь у нас, в основном, домашнее. И лаборатория работает, все проверено. Мы режем, заготавливаем мясо сами, а в рядах – это как магазинное», – поясняет продавщица, торгующая в мясном павильоне.
Примечательно, что и в крытом рынке, и в торговых рядах стоимость мяса и сала одинакова. И, конечно, дешевле чем супермаркете.
Наименование
Рынок «Сокол»
Супермаркет «Парус»
+ / –
Вырезка свиная, 1 кг
300 руб. (115 грн)
349 руб. (143 грн)
-14%
Лопака свинная, 1 кг.
250 руб. (96 грн)
315 руб. (131 грн)
-21%
Корейка свиная, 1 кг
300 руб. (115 грн)
310 руб. (127 грн)
-3%
Баранина, мякоть, 1 кг
250 руб. (96 грн)
439 руб. (169 грн)
-43%
Баранина, ребра, 1 кг.
180 руб. (69 грн)
269 руб. (103 грн)
-33%
Также дончанин показал общий вид рынка «Сокол»:
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации
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