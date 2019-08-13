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Мясо и рыба – российские: На рынке Донецка намного дешевле, чем в супермаркете (Фото). Новости

Мясо и рыба – российские: На рынке Донецка намного дешевле, чем в супермаркете (Фото)

ДН

13.08.19 06:14dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка Михаил Саныч посетил рынок «Сокол» в микрорайоне Текстильщик. Это один из самых больших рынков города.

Он отмечает, что сейчас многие дончане покупают вещи и продукты на рынках, т.к. здесь намного больше выбор, чем в нынешних супермаркетах. «Да и цены приблизительно на 10% меньше. Джинсы нормальные – от 2500 руб. (962 грн по местному курсу валют на 13.08.19, – ред.), футболка – 300-400 руб. (115-154 грн)», – уточнил Саныч.

Мужчина прошел по продуктовым рядам, цены действительно дешевле, чем в донецких супермаркетах. Овощи и фрукты поставляются, в основном, из России, а также аннексированного Крыма.

Сравним цены в супермаркете «Парус» и на рынке «Сокол»:

Наименование

Рынок «Сокол»

Супермаркет «Парус»

+ / –

Картофель, 1 кг

22 руб. (9 грн)

28 руб. (11 грн)

-21%

Огурец грунтовый, 1 кг

30 руб. (12 грн)

43 руб. (18 грн)

-30%

Помидор, 1 кг

45-70 руб. (17-27 грн)

108 руб. (42 грн)

-47%

Лук репчатый, 1 кг

30 руб. (12 грн)

30 руб. (12 грн)

0%

Морковь, 1 кг

35 руб. (13 грн)

36 руб. (15 грн)

-3%

Виноград

100-130 руб. (39-50 грн)

168 руб. (69 грн)

-32%

Яблоки

75-85 руб. (29-33 грн)

103 руб. (40 грн)

-22%

Персик

100-120 руб. (39-46 грн)

132 руб. (51 грн)

-17%

 

В донецком «Парусе» десяток яиц – 80,40 руб. (31 грн), на рынке на 22% дешевле – 60-65 руб. (23-25 грн).

Для перевода в гривну – цену в рублях делим на 2,60 (курс на 13.09.19)

Рыба также из России. Причем, привозят ее замороженной, размораживают – и на прилавок. Торговец говорит, что на рынке буквально пара точек торгует именно свежей рыбой, остальные – «заморожено-размороженной». Ассортимент на «Соколе» значительно шире, чем в «Парусе», и опять-таки дешевле.

Наименование

Рынок «Сокол»

Супермаркет «Парус»

+ / –

Карп свежий, 1 кг

200-250 руб. (77-96 грн)

350-435 руб. (135-167 грн)

-44%

Лосось, кусок, свежемороженный, 1 кг

1100-1200 руб. (423-462 грн)

1291 руб. (497 грн)

-11%

 

Мясо также привозят из России. «В [торговых] рядах – это российское мясо, там нет домашнего мяса. Домашнее мясо – у нас в павильоне, в том числе у нас ливер можно купить. Здесь у нас, в основном, домашнее. И лаборатория работает, все проверено. Мы режем, заготавливаем мясо сами, а в рядах – это как магазинное», – поясняет продавщица, торгующая в мясном павильоне.

Примечательно, что и в крытом рынке, и в торговых рядах стоимость мяса и сала одинакова. И, конечно, дешевле чем супермаркете.

Наименование

Рынок «Сокол»

Супермаркет «Парус»

+ / –

Вырезка свиная, 1 кг

300 руб. (115 грн)

349 руб. (143 грн)

-14%

Лопака свинная, 1 кг.

250 руб. (96 грн)

315 руб. (131 грн)

-21%

Корейка свиная, 1 кг

300 руб. (115 грн)

310 руб. (127 грн)

-3%

Баранина, мякоть, 1 кг

250 руб. (96 грн)

439 руб. (169 грн)

-43%

Баранина, ребра, 1 кг.

180 руб. (69 грн)

269 руб. (103 грн)

-33%

 

Также дончанин показал общий вид рынка «Сокол»:

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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