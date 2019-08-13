На горизонте – Авдеевка: В парке «Клебан-Бык» наслаждаются природой, купаются и пожарят шашлык (Фото). Новости

В Донецкой области Региональный ландшафтный парк «Клебан-Бык» становится популярным местом отдыха и экологического туризма.

РЛП «Клебан-Бык» занимает большую площадь – около 3 тыс. гектар. «Территория большая. У нас 9 отделений, которые относятся к региональному ландшафтному парку. Среди них – Центральное, Балка Кравецкая возле Торецка, окаменелые деревья – возле села Алексеево-Дружковка, часть меловых гор в Белокузминовке, урочище Стенки. Рядом с парком находятся очень красивое село Александро-Калиново, жители которого поддерживают украинские народные традиции. У них есть музей украинских традиций, который организовали своими силами. На горизонте видны Авдеевка и Торецк, рядом Константиновка», – рассказала «Донецким новостям» ведущий специалист по экологическому образованию Оксана Шелученко.

Оксана отмечает, что главная задача коллектива заповедника – беречь все, что есть на территории парка: «Здесь очень красивая территория и каждый сезон года вносит свои краски. И сколько лет мы здесь ни работаем, каждый день все равно любуемся этой красотой».

Сейчас парк обслуживают около 50 сотрудников, среди них есть и переселенцы из Горловки и Авдеевки.

«У нас есть служба охраны, которая занимается именно осмотром и охраной территории. Наблюдают. Например, если вдруг где-то возникает пожар. Бывает, люди бросают окурки, когда едут по трассе. Или отдыхающие, которые приезжают "дикарями", оставляют непотушенные костры. Также на территории ландшафтного парка для цивилизованного отдыха созданы рекреационные зоны. Здесь дежурят сотрудники отдела рекреации. Люди, которые конкретно отвечают за зоны отдыха – это рекреанты. Они дежурят посуточно», – пояснила Шелученко.

Также сотрудники проводят экскурсии-прогулки по экологическим тропам. «Можно посмотреть уникальные выходы на поверхность окаменевших деревьев, которые называются араукария. Им около 300 миллионов лет, и они сохранились до наших лет. Они есть на Центральном отделении и большой участок находится за Алексеево-Дружковкой. На территории есть древние скульптуры, древние холмы, на которых сражались запорожские казаки, хазары, печенеги, сарматы. То есть здесь отражен достаточно длительный период истории», – продолжает сотрудник ландшафтного парка.

Есть и современные изваяния, установленные в начале парка. Главная скульптура – царь воинов-сколотов Колоксай. Также привлекает девушка с конем, козак. Есть фигурки животных и птиц, которые обитают на территории парка.

«Наша территория – заповедная. На ней гнездится 140 видов птиц. Есть такие, которые постоянно здесь живут, а некоторые улетают и возвращаются. Очень много хищных птиц, много водоплавающих. Мы гордимся тем, что у нас много белых лебедей – в этом году к нам вернулось больше 60 особей. Они прилетают весной, гнездятся, выводят потомство и потом уже улетают в теплые края. Много животных: косули, дикие кабаны, зайцы, волки, лисы, ежики, ящерицы, гадюка степная краснокнижная и другие. Также много растительности, в том числе занесенной в Красную книгу Украины. Например, гвоздика донецкая, певунья тонколистая, сон-трава, шиповник донецкий. Некоторые растения можно найти только на территории парка», – перечисляет Оксана.

Из водоемов – речка Бычок, которая идет с села Александро-Калиново, ее воды наполняют водохранилище. «Устье реки засорилось и хотелось бы, чтобы его почистили, как-то обратили внимание на этот момент. А водохранилище было основано в 1946 году как стратегический запас питьевой воды. Но потом уже, когда в советские времена был проведен здесь амиакопровод, газопровод, к сожалению, оно утратило свою ценность как запасника питьевой и перешло в стандарт технической воды. Купаться в нем можно», – рассказывает сотрудница парка.

На берегах водоема живут черепахи, ящерицы, лягушки. В водохранилище водится около 26 видов рыбы. «К нам очень много рыбаков приезжает круглый год. Мы не пускаем на лов только в "сезон тишины". Оплата идет только за нахождение на территории. Даже если человек приезжает и рыбачит, он все равно оплачивает только за пребывание», – поясняет Оксана.

На берегу можно отдохнуть с компанией, покупаться, пожарить шашлык. «У нас есть две зоны отдыха, куда очень любят приезжать посетители. Здесь оборудованы беседки разных размеров с мангалами. Бывает, что беседки заказывают даже за месяц вперед. На пляжах есть теневые "грибочки", раздевалки. Туалеты убираются, чистые», – уточняет Шелученко.

Цены на рекреационные услуги парка – довольно приемлемые, к тому же вам выдадут чек:

пребывание на территории – 10 грн за чел.;

аренда беседок и домиков:

– деревянная альтанка (9 кв. м) – 100 грн / день;

– деревянная альтанка (18 кв. м) – 180 грн / день;

– павильон с москитной сеткой – 100 грн /день.

– деревянный дом (в холодное время) – 350 грн /день;

– деревянный дом (в холодное время) – 300 грн / день;

инвентарь для отдыха: казанок – 25 грн за 3 часа, мяч – 15 грн /час, кресло-кокон – 50 грн / час. Шезлонги: тканевый – 50 грн за 3 часа, пластиковый – 30 грн / день.

сопровождение экскурсовода – 250 грн / час;

экологическая тропа без сопровождения – 15 грн с чел.

Пребывание на территории транспорта:

автомобиль – 25 грн / день;

мототранспорт – 15 грн / день;

автобус, авто с прицепом – 50 грн / день.

Дети до 10 лет, участники боевых действий, люди с инвалидностью 1-2 групп посещают территорию парка бесплатно.

В парк приезжают со всей Донецкой области и других регионов страны. Заезжают и иностранцы, но сейчас – в рамках каких-либо миссий. Например, осматривают территорию для принятия решения по выделению грантов. «Приезжали –смотрели англичане, французы», – уточнила собеседница.

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