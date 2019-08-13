У Украины есть шанс пересмотреть Минские договоренности, – мнение. Новости

Решения, принятые на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу, не выполняются, поэтому украинские власти должны пересмотреть Минские договоренности. Такое мнение высказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Я считаю, что перемирия вообще не было. К сожалению, в ходе Минского процесса все решения, которые принимаются, не стоят той бумаге, на которой записаны. Если посмотреть на историю всех решений, которые принимались в ходе этого процесса, все они нарушались, касалось ли это перемирия, или каких-то продвижений по стабилизации, или выполнения конкретных пунктов», – сказал он, комментируя обстрел Павлополя (Донецкая обл.).

«Проблема в том, что сами Минские договоренности написаны таким образом, что не могут быть выполнены, если Украина не подпишет свою капитуляцию. Фактически, набор инструментов, которые прописаны в Минских договоренностях, это традиционный набор для урегулирования любого международного вооруженного конфликта, но тот алгоритм, который прописан, несет элементы капитуляции», – убежден Самусь.

По его мнению, со сменой власти в Украине есть шанс пересмотреть Минские договоренности. «Во всяком случае пересмотреть пошаговый механизм выполнения. Потому что там специально создана такая каша, в результате чего мы идем к очень большим проблемам в дальнейшем внутри страны. Приход нового президента – это шанс пересмотреть международную платформу для ведения переговоров», – считает эксперт.

Он также уверен, что для президента России Владимира Путина вооруженный конфликт на Донбассе – это инструмент влияния на Украину и на международное сообщество, поэтому Кремлю невыгодно заниматься его урегулированием.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих. В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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