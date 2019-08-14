Житель Донецка показал свою находку на дне Монаховского карьера (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал свой отдых на Монаховском карьере – в частности, погружение в воду и то, что находится под водой.

Как рассказал дончанин, для дайвинга был выбран водоем – Монаховский карьер, который находится между Ханженково и поселком Нижняя Крынка, что формально относится к неподконтрольной Макеевке.

Житель Донецка занимался дайвингом в компании друзей. На видео, снятое под водой, попал автобус на дне карьера – «ЛАЗ». Автобус находится под водой уже длительное время – он успел обрасти водорослями. Дайверы детально осмотрели обнаруженное под водой транспортное средство.

Также «Стиг Барди» поделился впечатлениями об отдыхе.

«Холодно… На глубине рук просто не чувствую… Дайв просто "ок", я кайфанул, посмотрите, какая вода чистая», – отметил он.

«Здесь лежат два автобуса, 4 GoPro (видеокамеры – ред.)… Это релакс полнейший, всем рекомендуем», – добавил дончанин.

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