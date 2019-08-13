Какой формат переговоров по Донбассу нужен Украине, – мнение

Расширение участников Нормандского формата только усложнит переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес.

«Совершенно прав спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, который говорит о том, что нужно запускать прямой переговорный формат между Украиной и Россией. Это самый напрашивающийся формат на данный момент», – считает Менендес.

«Вся идея вовлечь Великобританию и США в Нормандский формат звучит не очень правдоподобно, потому что, во-первых, она требует, чтобы на это согласились Великобритания и США. А во-вторых, чтобы на это согласились Франция и Германия, у которых вообще нет никакого резона пускать дополнительных участников в этот формат. В-третьих, увеличение количества участников формата в любом случае его усложнит, а он и так не очень простой», – продолжил он.

По его мнению, Минские переговоры сейчас являются единственным легальным форматом. «Я не считаю, что Минские переговоры – это провал или эти соглашения вредны. Это правильный формат, это единственный легальный формат, потому что он единственный имеет статус документа – решение Совбеза ООН», – добавил Менендес.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих.

В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации касательно Нормандского формата. Во Франции же заявили, что смена Нормандского формата, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Наш. Макси-ТВ»

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