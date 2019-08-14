Ни работы, ни воды, ни транспорта: Как живут люди в прифронтовых селах Донетчины

Во многих прифронтовых селах Донетчины нет ни магазина, ни аптеки, ни транспорта. У местных жителей нет как работы, так и возможности обрабатывать собственные поля. В этих населенных пунктах остались пенсионеры, инвалиды и семьи с маленькими детьми. На шестом году войны на Донбассе люди живут за счет гуманитарной помощи, государственных выплат и собственного огорода.

От села Водяное до линии фронта меньше километра. Окраины этого населенного пункта постоянно обстреливаются со стороны незаконных вооруженных формирований. Из 300 жителей, здесь остались жить около 50 человек – это пенсионеры, инвалиды и те, кому некуда ехать. Здесь нет ни магазина, ни аптеки, ни работы.

«А где можно работать? Вы мне скажите, где? Чтобы работать нужен постоянный транспорт, которого у нас нет. Выживаем – огороды свои. Кукурузы насадили, ячмень садим, все сеем на своих огородах. Лазим в огородах и все», – говорит жительница села Водяное Татьяна.

Жителям прифронтовых сел постоянно помогают международные гуманитарные организации и украинские военные из группы военно-гражданского сотрудничества.

По словам военнослужащего группы военно-гражданского сотрудничества Игоря Терлецкого, жителям прифронтовых сел регулярно привозят хлеб, воду и украинскую прессу. «В день можем 200-300 экземпляров раздать, потому что по разным селам проезжаем и стараемся по максимуму людям раздать, чтоб они были в курсе, что происходит в мире. Кроме хлеба, мы еще воду развозим. Где-то нет вообще воды питьевой. В Опытное и Водяное мы стараемся найти машину и людей и завозим туда – воду», – рассказал он.

Больше всего сельские жители мечтают об окончании войны на Донбассе и мирной жизни. «Дайте нам мира. Мира мы хотим. Уже другой раз стыдно что-то просить у кого-то и получать иногда стыдно, потому что мы привыкли сами себе все покупать, а теперь мы просим», – поделилась эмоциями жительница Водяного.

В прифронтовом селе Каменка местные жители получили гуманитарную помощь в виде цыплят. При этом не во всех семьях здесь домашнее хозяйство единственный доход в семье. Так, Галина Манерко работает на Донецкой фильтровальной станции, работа хоть и есть, но очень опасная, поскольку объект расположен в зоне обстрелов. «Все равно не утихает. Там у нас самая горячая точка. Все равно обстрелы есть, но не такие тяжелые. Сейчас нормально, уже привыкли. Я еще и на опасном участке работаю – оператор хлораторных установок», – говорит жительница Каменки.

Опасность для женщины не только на работе, но и дома. Два года назад сын Галины Манерко Никита был ранен в результате обстрела. «В яблоню попало, и меня осколками зацепило. Я только увидел вспышку сзади меня, и почувствовал, что что-то не так, а потом почувствовал, что из уха кровь и быстро побежал в дом. Вовремя. Только заскочил в дом и перед домом разорвался еще один снаряд. Военные сказали, что мне повезло. Был бы осколочный снаряд или фугас – меня бы на кусочки», – рассказал парень.

Оправившись после ранений Никита Манерко в этом году поступил в Академию строительства и архитектуры. Будет жить и учиться в Краматорске, а потом планирует вернуться домой, в Каменку, и работать на фильтровальной станции, как его мать.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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