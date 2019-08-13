Сводка из зоны ООС за 12 августа: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов украинских позиций. В результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:
- вблизи Пищевика – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- неподалеку Широкино – с применением ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Павлополя – из стрелкового оружия;
- вблизи Талаковки – из стрелкового оружия;
- в районе Песок – из крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:
- вблизи Зайцево – из снайперского оружия;
- неподалеку Майорска – с применением гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы:
- неподалеку Талаковки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- в районе Водяного – из стрелкового оружия;
- вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В «ДНР» заявляют, что «подразделения украинской армии за минувшие сутки 5 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 115 единиц. Под огнем оказались село Спартак к северу Донецка; горловские поселки шахты им. Изотова и Озеряновка; села Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) и Октябрь (после переименования – Верхнешироковское, – ред.). При обстрелах применялись гаубицы, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие».
На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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