Принесут ли переговоры Зеленского и Путина мир на Донбасс, – мнение

Прямые переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским не помогут в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе без вреда украинским национальным интересам. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, политолог Александр Мусиенко.

«Было заявление президента США Дональда Трампа о том, что он надеется, что Зеленский найдет общий язык с Путиным. В этом контексте два последних телефонных разговора президента Украины Зеленского непосредственно с Путиным тоже дают повод задуматься. Когда он первый раз позвонил, сказал, что все западные партнеры против, но "я все равно звоню"», – отмечает Мусиенко.

«Все это вызывает определенные сомнения, что Украину могут склонять к тому, чтобы мы вели прямые переговоры с РФ. В то же время, американцы как никто прекрасно понимают, и европейцы тоже, что исключительно прямые переговоры Украины и России, как бы кому-то ни хотелось, не помогут, и они не прекратят этот конфликт, потому что он в том числе имеет геополитическую плоскость», – продолжил он.

По его словам, международные партнеры также прекрасно понимают, что Россия полностью контролирует «Л-ДНР» и вести с представителями этих «республик» прямые переговоры для украинских властей нет смысла, но есть нюансы в возможном давлении на Украину со стороны ЕС.

«Европа, в частности Франция, начинают постепенный дрейф в сторону России, который начался еще до президентских выборов. Это было понятно, когда во Франции вспоминаются идеи "от Лиссабона до Владивостока – единая Европа". Напомню, что президент Франции Макрон, когда победил на выборах и его спросили, какую внешнюю политику он будет проводить, он сказал: "Как Миттеран и Шарль де Голль". И один, и второй выступали за сближение с Советским Союзом. За постепенное сближение с Россией выступает и Макрон, как и немцы», – поясняет политолог.

«Европа в этом контексте имеет намерение мирить нас с РФ любой ценой. "Любая цена", возможно, громко звучит, но возможны определенные уступки. Например, прекращение огня – частично снимаются санкции. "Вы отводите тяжелое вооружение и забираете его назад в Россию – мы еще снимаем санкции". Такой механизм. Он не новый, это проговаривалось в разных формулах. Есть такая ситуация. Единственные, кто может этому помешать, это США», – добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих.

В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации касательно Нормандского формата. Во Франции же заявили, что смена Нормандского формата переговоров, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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