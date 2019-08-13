Эксперт пояснил, нужны ли изменения в Нормандском формате

Для успешных переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе к Нормандскому формату нужно пригласить не только США и Великобританию. Такое мнение высказал заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Украина может предложить полностью переформатировать эту площадку. Пригласить [к Нормандскому формату] США и Великобританию, Европейский Союз, а не просто Германию и Францию. У Германии и Франции есть свои интересы, которые они реализуют в этом формате, и эти интересы абсолютно не совпадают с интересами Украины. Да, мы близки в плане ценностей с Францией и Германией, но с точки зрения экономических и стратегических интересов, у нас несколько другие подходы», – считает он.

«Европейский Союз, как организация, имеет более справедливый подход, и точка зрения всего ЕС имела бы более справедливый подход для ведения переговоров с Россией. Причем в этом формате нужно подчеркнуть статус России – это сторона конфликта, а не так как в Нормандском формате – такой же модератор процесса, как Франция и Германия», – продолжил Самусь.

По его мнению, Россия не пойдет на прямые переговоры с Украиной по Донбассу. «Россия официально говорит, что она не сторона конфликта, а в Минских договоренностях говорится, что на следующий день после разведения сторон и верификации того, что стороны разведены, должны начаться переговоры о модальностях выборов. Переговоры между кем? Россия говорит, что мы должны начать переговоры с "Л-ДНР", мы говорим, что должны начать переговоры с Москвой. Так вот Москва никогда не пойдет на эти переговоры. И в этом главная проблема», – уверен эксперт.

Как сообщалось ранее, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о бессрочном прекращении огня на Донбассе с полуночи 21 июля 2019 года. 6 августа в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военнослужащих.

В связи с нарушением перемирия на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц Нормандского формата как можно быстрее возобновить переговоры, а 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого обсудил грубое нарушение перемирия на Донбассе и активизацию работы в Нормандском формате.

Представители США, Германии и Франции в начале следующей недели планируют провести консультации касательно Нормандского формата. Во Франции же заявили, что смена Нормандского формата переговоров, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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