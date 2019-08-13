Зеленского просят разрешить участникам боевых действий ввоз авто без растаможки

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают разрешить участникам боевых действий ввозить из-за границы автомобиль без растаможивания. Текст соответствующей петиции обнародован на официальном сайте главы государства.

«Разрешить ввоз на таможенную территорию Украины одного автомобиля для собственного пользования одному лицу один раз в три года без уплаты таможенных, налоговых и других сборов (кроме военного и пенсионного). И без права отчуждения и/или продажи в течение следующих 5 лет», – написал автор петиции Роман Хобзей.

Он предлагает главе государства внести соответствующие изменения в Таможенный кодекс и другие нормативно-правовые акты, устанавливающие и регулирующие процедуру ввоза и регистрации автомобилей в Украине.

Скриншот сайта президента Украины

На момент подготовки материала, петиция, опубликованная 12 августа, собрала 179 голосов из необходимых 25 тыс. До завершения сбора подписей остался 91 день.

В иной петиции президенту Украины Владимиру Зеленскому предлагают ликвидировать отчисления из заработных плат населения на нужды армии в виде военного сбора.

Напомним, в Украине военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

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