В Кремле положительно оценили возможную встречу Путина и Зеленского

В Кремле заявили, что глава РФ Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил пресс-секретарь российского президента, пишет ТАСС.

«Само по себе общение двух глав государств (России и Украины, – прим. ТАСС) – это тот факт, который можно оценить только положительно», – сказал Песков.

Он добавил, что Владимир Путин выступает за диалог с Киевом для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения. «Путин – весьма прагматичный собеседник, для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора», – добавил он.

Песков также сообщил о том, что на 19 августа готовится однодневный рабочий визит президента России Владимира Путина во Францию. «Темы очевидны – это двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы ... Это, конечно же, Украина, и конечно, обсудят перспективы продолжения работы в Нормандском формате», – сказал он.