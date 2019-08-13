В Донецке страшное ДТП. Погибли дети (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня днем, 13 августа, произошла авария, в которой, по предварительной информации погибли дети. Об этом пишут пользователи соцсетей.

ДТП произошло возле Обжоры в районе железнодорожного вокзала. «Ужасная авария. Две тачки в хлам и люди – 200. Да, очень непонятная авария, машина лежит далеко, на заборе и перевернутая, а одна покоцанная на дороге», – пишут очевидцы.

«Донецк 15.35, кто в курсе,что случилось в районе ж. д. возле Обжоры, где в пределах остановки Андреева, куча скорых?», – также спрашивают в соцсетях дончане.