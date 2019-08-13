В Донецке страшное ДТП. Погибли дети (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня днем, 13 августа, произошла авария, в которой, по предварительной информации погибли дети. Об этом пишут пользователи соцсетей.
ДТП произошло возле Обжоры в районе железнодорожного вокзала. «Ужасная авария. Две тачки в хлам и люди – 200. Да, очень непонятная авария, машина лежит далеко, на заборе и перевернутая, а одна покоцанная на дороге», – пишут очевидцы.
«Донецк 15.35, кто в курсе,что случилось в районе ж. д. возле Обжоры, где в пределах остановки Андреева, куча скорых?», – также спрашивают в соцсетях дончане.
- «Хочудомой»: «ДТП есть погибшие, дорога перекрыта... "двойки" не ходят, скорые мчатся. Две машины переврнутые на обочине, несколько людей лежали рядом»;
- «Ukrop42»: «Столкновение двух машин, взрослые вроде живы, ребенок – нет, у девочки, видно, удар в грудную и голову сильный, видно, сзади была не пристегнута»;
- Сергей: «Одна перевернутая, одна на заборе, пожарка и много скорых»;
- Татьяна: «Там много погибших, сын пришел в шоке, своими глазами все это видел»;
- Доброслав: «Нет, два ребенка, четверых в скорую класть помогал лично».
Комментарии