От краж постели, ковриков и ложек потери «Укрзализныци» составили 400 тысяч

С начала 2019 года из поездов «Укрзализныци» было украдено 6,9 тыс. единиц инвентаря. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает предприятие на своей странице в Facebook.
«Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи, в поезде, нельзя ни в коем случае! Но такое, к сожалению, случается», – говорится в сообщении.
В целом, уточняется, что стоимость украденного инвентаря составила 400 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что с 10 августа железнодорожники заменят состав фирменного скоростного поезда в Донецкую область «Интерсити+» № 712/711 сообщением «Киев – Константиновка – Киев».
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