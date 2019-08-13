Похититель люков в Луганской области проведет в тюрьме четыре года

В Северодонецке (Луганская обл.) злоумышленник проведет 4 года за решеткой за ряд краж крышек канализационных люков на улицах города. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По качественному публичному обвинениб, которое поддерживала в суде Северодонецка местная прокуратура, 32-летнего местный житель осужден за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества (кража), совершенное повторно).

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение марта 2018 года ранее судимый мужчина из корыстных побуждений неоднократно совершал кражи металлических (чугунных) крышек канализационных люков на улицах Северодонецка и сдавал их на металлолом.

В результате своих преступных действий вор нанес ООО «ТАУН СЕРВИС», которому принадлежат канализационные коллекторы, имущественного ущерба в размере 16 тыс. грн.

В судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении преступления не признал, обосновывая это своим отсутствием в городе. Однако все доказательства, собранные следствием и предоставлены стороной обвинения в суде, свидетельствовали против него.

Приговором Северодонецкого городского суда Луганской области злоумышленнику назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы. Это уже четвертая по счету судимость мужчины.