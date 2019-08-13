В Мариуполе рассказали, как можно стать пенсионером через интернет (Видео)

В Украине теперь можно стать пенсионером через интернет. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) ввел электронный сервис, который позволяет оформить выплаты дома. Чиновники уверяют, что людям не придется стоять в очередях и тратить деньги на проезд.

Сегодня, 13 августа, в Мариуполе (Донецкая обл.) в одном из отделений ПФУ был приемный день. Пенсионерка Ольга простояла в очереди 5 часов. «Люди пришли в полпервого ночи, записался № 1. Остальные – позже, и ночью, и в три часа пишутся. Я, например, пришла в полвосьмого утра, и я по живой очереди сижу, я не записывалась», – сказала она.

Мариупольчанка Лидия станет пенсионеркой по возрасту через месяц, поэтому решила, что подавать заявление на выплаты будет онлайн. «Это экономия средств на проезд, экономия времени, которого не хватает и по состоянию здоровья ...», – объяснила она.

Стать пенсионером теперь можно «в один клик». Заявление и документы для назначения выплат: сканкопии или даже фото паспорта, трудовой книжки, идентификационного кода, и, при необходимости – дополнительных бумаг, например, справки инвалида войны, можно отправить онлайн на веб-портале ПФУ. А идти в отделение придется только раз, чтобы подать оригиналы документов и получить пенсионное удостоверение. О том, что оно готово, сообщат СМС. «После того, как человек станет пенсионером, он так же через веб-портал сможет подавать на перерасчет пенсии, перейти с вида на вид, если нужно выехать за границу, или человек трудоустроился-уволился. Это все можно сделать, не выходя из дома», разъяснила заместитель начальника Вышгородского отдела ПФУ Людмила Харитонова.

Также на портале ПФУ можно узнать о страховом стаже, заработной плате, заказать справки или просмотреть данные своего пенсионного дела. Однако, это под силу не всем. «А бабушки, которые в возрасте, я вас уверяю, у них мало того, что вряд ли есть интернет, и ноутбуки там, компьютеры, я уверена, что этого нет», – говорит мариупольчанка Ольга.

«Это надо иметь еще интернет. Ну, вообще-то получше знать компьютер. А если мы знаем компьютер, так это, знаете вот, на дилетантском уровне», – добавляет пенсионерка Людмила.

Специалисты уверяют, что овладеть новым сервисом смогут все желающие. «У нас есть брошюрки, электронный сайт. На сайте в Facebook можно посмотреть ролики и всю необходимую информацию. Если нет возможности зарегистрироваться дома, Пенсионный фонд дает такую возможность непосредственно в отделениях Пенсионного фонда», – рассказала заместитель начальника Мариупольского управления ПФУ Ирина Кравец.

В учреждении утверждают, что за последний месяц пользователей их электронного портала увеличилось. И те, кто решится управлять своей пенсией онлайн, должны перед тем получить цифровую подпись. В частности, в государственном банке или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). А без электронной цифровой подписи доступна только информация о поступлении пенсии. Никаких операций провести не удастся.

Напомним, о том, как воспользоваться сервисом, опубликована пошаговая инструкция.

Источник: ТК «Донбасс»

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