В Мариуполе пройдет форум для привлечения инвестиций в развитие Донбасса

В Мариуполе (Донецкая обл.) планируется проведение форума, чтобы привлечь инвесторов к развитию Донбасса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью «ВВС.Украина».

«Сейчас готовится этот форум, прежде всего, Офисом президента. Там планируется привлечь внимание к развитию Донбасса, привлечь инвесторов», – сказал Данилюк, уточнив, что мероприятие запланировано на сентябрь.

Он также рассказал о цели форума. «Позиция Зеленского в том, что в любых действиях должен быть результат. Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции – в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы, для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес. Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию. Например, я общался с президентом Всемирного банка, и мы обсудили логику, почему ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе. И привязали это к ключевым реформам, которые они поддерживают в Украине», – отметил Данилюк.

«Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений», – резюмировал секретарь СНБО.