Торговля без продавца: Как на Луганщине внедряют новый социальный проект (Видео)

Предприниматели Северодонецка (Луганская обл.) устраивают торговлю без продавца. Подошел, взял товар, положил деньги – никто не контролирует.

Такую торговлю без продавца попробовала Ксения Цапова. «Мы не ставим здесь человека, который будет за кем-то наблюдать. Так совсем неинтересно. Но выручка, которая здесь остается, говорит о том, что люди у нас честные, в чем мы, в принципе, и не сомневались. Есть небольшие несхождения», – рассказала предприниматель.

Первая попытка была на прошлой неделе. У трассы в палатке Ксения выставила саженцы нескольких видов, ценники и ящик для денег. Все осталось без присмотра до вечера. Как вспоминает продавец, боялась только одного – что в палатку никто не заглянет. «Так, ну, видно, что что-то покупалось. Есть 1150 а должно быть 1325, ну, чуть-чуть не сходится», – рассказала она.

Женщина решила, что это удачный результат. В следующий раз поставила палатку уже в городе. Для покупателей здесь в ассортименте виноград и саженцы лимона и клубники. Хватает желающих и просто поинтересоваться, и что-то приобрести. «Вообще все хорошо придумали. Это, знаете, на совесть. Я считаю, что должны быть честными все», – говорит женщина.

«Виноград очень вкусный и для такого винограда цены тоже очень», – отмечает другая северодончанка.

Для покупателей здесь есть все удобства – пакеты и весы. Но есть и определенные сложности – без продавца не получить консультацию или сдачу. «Плохо что сдача, вот мне надо было 65 отдать, а у меня 100. Где мне менять? Я бегу, меняю», – сказала женщина.

По словам Ксении Цаповой, пока краж не было. Все, кто брал товар, клали деньги в ящик. «Ничего не было вынесено, ничего не было сломано, украдено. Чисто интересно провести такой эксперимент. Это популярно за границей, а мы уверены, что у нас люди не менее цивилизованы нежели за границей», – сказала предприниматель.

Эксперимент превратился в способ привлечь клиентов. Ведь многим интересно сделать покупку именно таким образом. Тем более, без присмотра рассматривать и пробовать товар можно сколько угодно.

Источник: ТК «Донбасс»